Encuentran con vida a menor hondureña secuestrada den New York

Estados Unidos.- La menor hondureña que fue privada de su libertad la noche del lunes cuando caminaba junto a su madre en una calle de Bronx fue encontrada con vida.

El Departamento de Policía calificó el rescate como una victoria y agradeció el apoyo de la población por la información proporcionada para ubicarla.

La hondureña fue secuestrada por cuatro hombre que se conducían en vehículo a pesar de los esfuerzos de su madre por evitar que se la llevaran.

La connacional de 16 años es originaria de la comunidad garífuna Corozal, La Ceiba.

WE HAVE A VICTORY TODAY !! Karol has been found !!! Thank you to all who have worked very hard to track down the people involved in this case !!! pic.twitter.com/TYD7IlU49N

— NYPD 40th Precinct (@NYPD40Pct) December 17, 2019