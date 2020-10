Encuentran a una mujer viva flotando en el mar tras dos años desaparecida

Tremendo hallazgo el que hizo un pescador colombiano, luego de que encontró flotando a una mujer viva que había desaparecido hace ya dos años.

Se trataba de Angélica Gaitán, una mujer de 46 años que flotaba a aproximadamente 2 kilómetros de la costa de Puerto Colombia, debilitada y con hipotermia. En un principio el pescador pensó que se trataba de un náufrago.

El pescador grabó el momento cuando encuentran a la mujer flotando en el mar y el video ya circula en las redes sociales. En el video el hombre explica como le lanzaron un salvavidas y la arrastran cerca del barco para poder rescatarla.

Pero la historia de Angélica Gaitán, es mucho más compleja, en una entrevista con RCN Radio, la mujer aseguró que decidió escapar de los maltratos físicos y psicológicos que recibió por parte de su pareja durante 20 años.

“Los maltratos comenzaron en el primer embarazo. Me golpeaba, abusaba violentamente de mí. En el segundo embarazo seguían los maltratos y no me pude alejar de él porque las niñas estaban pequeñas. Muchas veces denunciaba, pero la policía se lo llevaba 24 horas y cuando estaba en la casa de nuevo, volvían las agresiones”, contó.

Gaitán contó que durante 6 meses estuvo deambulando en las calles de Barranquilla, Colombia hasta que en una ocasión decidió pedir ayuda a la Oficina de la Mujer, de donde fue remitida a una Comisaría de Familia y posteriormente fue refugiada a un albergue.

“Yo hace 20 años llevaba una relación tóxica, era violentada por mi expareja. En septiembre de 2018 me rompió la cara y me intentó matar. Gracias a Dios logré escapar. Estuve deambulando en las calles por casi seis meses y después fui a buscar ayuda a la oficina de la mujer y de allí me mandaron a un hogar de paso, pero no fue suficiente porque no recibí nada de ayuda”,

Pero, el pasado viernes, Gaitán indicó que fue sacada del refugio por que al no estar su agresor en la ciudad, “ya no podía seguir recibiendo atención”.

Cuando la mujer salió del albergue dice que sintió temor y se lanzó al mar, donde estuvo flotando durante ocho horas a la deriva hasta que los pescadores la encontraron y la sacaron del agua. “Estando en la orilla del mar, me encontré con la soledad y decidí lanzarme al mar, dejé que me llevara y esperar que pronto acabara esta pesadilla”, contó.

Afortunadamente la mujer fue encontrada viva y flotando por los pescadores, “Gracias a Dios estaba viva, y me lanzó un salvavidas. Me trajeron a un centro asistencial donde me encuentro recibiendo la atención necesaria”.

La mujer dice estar arrepentida de lo que hizo, “volví a nacer, gracias a Dios. Si yo hubise tenido una oportunidad o una ayuda no tomaría esa decisió. Ahora estoy muy agradecida porque Dios me dio una nueva oportunidad para seguir adelante”.