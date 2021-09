Enardecido padre fracturó el cráneo de un obispo que acosaba sexualmente a su hijo

EEUU.- Un enardecido padre no midió sus fuerzas al golpear brutalmente a un obispo que descubrió acusando sexualmente a su hijo en una parada de autobús.

La golpiza en contra del líder religioso le provocó una fractura en el cráneo y la calidad orbital izquierda. Además, de ser detenido por la policía.

El suceso se registró en Oklahoma, cuando el menor de 9 años de edad le confesó a su padre que un sacerdote pasaba acosándolo cuando esperaba su bus escolar.

Según el enardecido padre, el obispo abordó al niño sin imaginar que el progenitor observaba cada uno de sus movimientos.

El medio noticioso La Opinión destacó que el cura siempre pasaba corriendo por el lugar y el lunes decidió tocarlo de una manera incómoda, todo quedó grabado en un celular.

Fue por esta razón que el progenitor se escondió para ver si era verdad lo que decía su hijo. Se escondió y sacó su celular para grabar lo qué hacía el obispo.

El enardecido padre confirmó que el clérigo se acercó y tocó al menor, despertando su enojo y atacándolo hasta dejarlo inconsciente.

Los vecinos llamaron a la policía, quienes después de escuchar todas las partes involucradas en el conflicto detuvieron al sacerdote.

“Sabía la hora a la que estaría allí todos los días. Esa fue la parte más difícil, la parte más repugnante”, dijo un testigo sobre el caso.

Officers arrest 33-year old Michael Coghill on complaint of lewd/indecent act to child after reported incident at bus stop. pic.twitter.com/X4CjNi6Nog

— Oklahoma City Police (@OKCPD) September 23, 2021