En T‑Mobile les damos a los clientes un año de Apple TV+, por cuenta nuestra

A partir del 25 de agosto, los clientes de los planes Magenta y Magenta MAX reciben Apple TV+ gratis por todo un año, una oferta disponible solo en T‑Mobile

Cuáles son las novedades: los clientes nuevos y actuales de los planes Magenta y Magenta MAX reciben 12 meses de Apple TV+ gratis gracias a T‑Mobile. Esto incluye Sprint Unlimited Plus, Sprint Premium, clientes elegibles de T‑Mobile para Empresas y más.

Por qué es importante: T‑Mobile siempre les ofrece más beneficios a sus clientes, y ahora agrega Apple TV+, el servicio de suscripción de video de Apple, gratis durante un año.

Para quiénes es importante: para millones de clientes de los planes Magenta y Magenta MAX, incluidos aquellos con planes 55+ y Military.

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–Como diría Ted Lasso, el protagonista de la serie ganadora de premios Emmy: huele a potencial. T‑Mobile (NASDAQ: TMUS) anunció el día de hoy que los clientes de El Un‑carrier ahora reciben un año completo de Apple TV+ gratis a partir del 25 de agosto. Todos los clientes nuevos y actuales de T‑Mobile con planes Magenta y Magenta MAX pueden aprovechar este beneficio.

Y es natural. T‑Mobile es el líder 5G del país con el primer plan para smartphones 5G ilimitado que no puede reducir tu velocidad según la cantidad de datos para smartphone que uses: Magenta MAX. T‑Mobile tiene la red 5G más grande, rápida y confiable del país. La red 5G de rango extendido de T‑Mobile cubre a 305 millones de personas en un área de 1.7 millones de millas cuadradas –una superficie más grande que las redes 5G de las dos compañías competidoras combinadas–, y la 5G de ultracapacidad ahora cubre a 165 millones de personas y va camino de alcanzar nivel nacional para fines de este año.

La red líder de T‑Mobile está preparada para todo el contenido galardonado que quieras maratonear. Apple TV+ ofrece nuevas y exclusivas series originales, películas y documentales producidas por los realizadores más imaginativos de la actualidad, como la premiada serie “Ted Lasso”, con Jason Sudeikis; “The Morning Show”, con Jennifer Aniston y Reese Witherspoon; y “See”, con Jason Momoa, además de resonadas películas como “CODA”, “Billie Eilish: The World’s A Little Blurry” y “Greyhound”, con Tom Hanks; próximas series como “The Problem with Jon Stewart”, “Foundation”, y mucho más. Todos los meses se lanzan nuevas producciones de Apple Originals, todo libre de anuncios, y Apple TV+ puede compartirse con hasta seis miembros del núcleo familiar.

“A los clientes les encanta hacer streaming en T‑Mobile. De hecho, más de la mitad del tráfico general es para streaming; así que, desde luego, estamos expandiendo las opciones para los clientes ofreciéndoles el galardonado servicio Apple TV+ durante 12 meses gratis, una oferta disponible solo en T‑Mobile”, señala Jon Freier, vicepresidente ejecutivo del grupo de mercados de consumo de T‑Mobile.

“Los clientes de T-Mobile ahora pueden disfrutar Apple TV+ por todo un año y ver los programas directamente desde la app Apple TV en cualquiera de sus dispositivos favoritos”, señaló Peter Stern, vicepresidente de servicios de Apple. “Apple TV+ tiene los programas originales con mejor clasificación entre todos los servicios de streaming, y nos alegra que millones de clientes de T-Mobile puedan aprovechar esta oferta”.

Cómo obtener Apple TV+ por cuenta nuestra

A partir del miércoles 25 de agosto, todos los clientes nuevos y actuales con planes Magenta o Magenta MAX —esto incluye a los de Magenta 55+, Magenta Military, Magenta First Responders e incluso Sprint Unlimited Plus, Sprint Premium, además de los clientes de pequeños negocios de T‑Mobile para Empresas— podrán canjear la oferta de 12 meses gratis de Apple TV+.

Los clientes de planes Magenta, Magenta MAX y pequeños negocios clientes de T‑Mobile para Empresas podrán iniciar sesión en la app de T‑Mobile o en mi.t‑mobile.com y canjear la oferta según los detalles de sus planes tarifarios para comenzar a hacer streaming de inmediato.

Los clientes de Sprint Unlimited Plus y Premium podrán visitar T-Mobile.com/promociones, iniciar sesión y luego ingresar el código de promoción 2021APPLETVP1 para canjear la oferta. Este método también funciona para los clientes de planes Magenta.

¿Ya tienes o tuviste una suscripción o un período de prueba? No te preocupes; igualmente puedes obtener 12 meses de Apple TV+ a través de T‑Mobile Y, ADEMÁS, conservar todo tu historial anterior y compras guardadas gracias a tu Apple ID.

Apple TV+ está disponible en la app de Apple TV en más de 100 países y regiones, en más de 1 billón de pantallas, incluidos iPhone, iPad, Apple TV, Mac; populares televisores inteligentes de Samsung, LG, Sony, VIZIO, TCL, entre otros; dispositivos Roku y Amazon Fire TV; Chromecast con Google TV; consolas de juegos PlayStation y Xbox; y en tv.apple.com.*

Para obtener más información sobre Apple TV+ en T‑Mobile, visita es.t‑mobile.com/offers/apple‑tv‑plus‑deal.

Síguenos en la sala de prensa oficial de T‑Mobile en Twitter, en @TMobileNews para estar al día con las últimas novedades de la compañía.

*$4.99 al mes al finalizar el período de prueba gratis. 1 suscripción por cuenta de T‑Mobile. Canjea antes del 31 de julio de 2022. El plan se renovará automáticamente hasta que se cancele. Sujeto a restricciones y otros términos. Visita apple.com/promo para obtener más información.

Por lo general, el streaming de videos en un smartphone o tablet es a 480p; con MAX, puedes activar streaming en UHD hasta 4K en un dispositivo compatible. La más confiable: según la empresa umlaut con datos de convocatoria abierta sobre experiencia de los usuarios (enero a julio de 2021). La más rápida: premios Opensignal, según velocidades promedio (Informe de experiencia de usuarios 5G en EE. UU., julio 2021). Detalles sobre dispositivos, cobertura y acceso 5G en es.T‑Mobile.com.

Acerca de T‑Mobile

T‑Mobile US Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un‑carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T‑Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T‑Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T‑Mobile, Metro by T‑Mobile y Sprint. Para obtener más información, visita: https://es.t‑mobile.com.

