En sus marcas, listos, a comprar: Prime Day ofrece millones de ofertas a nivel mundial

Amazon ofrece su precio más bajo en televisores inteligentes Fire TV, desde $49.99

Los miembros Amazon Prime pueden comprar con un 50% de descuento en los artículos más vendidos de 23andMe, boscia, Garmin, Keurig, Schwinn y Sunday Riley, y aprovechar ahorros en artículos indispensables de marcas como Columbia, KORA Organics by Miranda Kerr, Momofuku, NYX, PATTERN Beauty by Tracee Ellis Ross, Ray-Ban, Sun Bum, y Vitamix

Este Prime Day, los miembros también pueden comprar con tiempo los artículos para el regreso a la escuela y la universidad, incluyendo recomendaciones de celebridades como Busy Philipps, Charli y Dixie D’Amelio, Neil Patrick Harris, Storm Reid y Vinnie Hacker

SEATTLE–(BUSINESS WIRE)–(NASDAQ: AMZN)— Prime Day vuelve con millones de ofertas que los miembros de Amazon Prime en todo el mundo pueden comprar de forma exclusiva. El evento de compras de 48 horas comienza el 12 de julio a las 3 a. m. EDT y tendrá ofertas imprescindibles de hasta un 79% de descuento en todas las categorías, como electrónicos, dispositivos, juguetes, belleza, moda y hogar, tanto de las mejores marcas nacionales y como de pequeñas empresas.

Este Prime Day, Amazon ofrecerá algunos de los mejores ahorros para que los miembros compren y ahorren en grande, incluyendo los precios más bajos de Amazon en auriculares seleccionados de las marcas Bose y Sony. Prime Day también ofrecerá los precios más bajos en televisores inteligentes Fire TV incluyendo ofertas relámpago en un Insignia Smart HD Fire TV de 32 pulgadas por $49.99 (72% de descuento) y un Amazon Fire TV 4K UHD Smart TV de 50 pulgadas por $99.99 (79% de descuento).

Con ahorros en todas las categorías, hay ofertas para todos los miembros este año, incluso en HP y Kipling para los estudiantes que se preparan para volver a la escuela; Mattel y LEGO para padres que buscan comprar juguetes que les encantarán a sus hijos, y marcas adicionales para todos los demás.

“Los miembros de Prime se merecen lo mejor y eso es exactamente lo que les estamos dando: ofertas y ahorros épicos en todas las categorías este Prime Day”, dijo Jamil Ghani, vicepresidente de Amazon Prime. “Además, nos emociona ofrecer una nueva insignia, Small Business Badge, la cual facilita que los miembros descubran, compren y apoyen a las pequeñas empresas y los artesanos”.

Un adelanto de Prime Day: compra a lo grande, ahorra a lo grande

Se lanzarán nuevas ofertas durante Prime Day en todas las categorías, incluyendo a marcas de pequeñas empresas y el programa Climate Pledge Friendly. Los miembros pueden aprovechar ofertas de hasta un 79% de descuento en todas las categorías, incluyendo dispositivos de Amazon, electrónicos, entretenimiento, así como en belleza, moda y hogar. Todas las ofertas de Prime Day están disponibles hasta agotar existencias.

Aquí hay un adelanto de algunas de las mejores ofertas de Prime Day de este año:

Dispositivos de Amazon: ahorra hasta un 79% en televisores inteligentes Fire TV, incluyendo Amazon Fire TV Smart TV 4K UHD de 50 pulgadas ($99.99), Insignia Smart HD Fire TV de 32 pulgadas ($49.99), y Fire TV Stick Lite ($11.99); 28% de descuento en dispositivos Ring, incluyendo el kit de 5 piezas Ring Alarm 2.0 ($119.99); y 55% de descuento en Amazon Halo View ($44.99).

ahorra hasta un 79% en televisores inteligentes Fire TV, incluyendo Amazon Fire TV Smart TV 4K UHD de 50 pulgadas ($99.99), Insignia Smart HD Fire TV de 32 pulgadas ($49.99), y Fire TV Stick Lite ($11.99); 28% de descuento en dispositivos Ring, incluyendo el kit de 5 piezas Ring Alarm 2.0 ($119.99); y 55% de descuento en Amazon Halo View ($44.99). Belleza y bienestar: ahorra hasta un 50% en determinados productos de boscia, Oribe y Sunday Riley; 30% de descuento en Drybar y KORA Organics by Miranda Kerr; hasta un 20% de descuento en productos Goop, NYX, PATTERN Beauty by Tracee Ellis Ross y Sun Bum. Además, ahorra un 50% en el kit de 23andMe Health + Ancestry Personal Genetic Service.

ahorra hasta un 50% en determinados productos de boscia, Oribe y Sunday Riley; 30% de descuento en Drybar y KORA Organics by Miranda Kerr; hasta un 20% de descuento en productos Goop, NYX, PATTERN Beauty by Tracee Ellis Ross y Sun Bum. Además, ahorra un 50% en el kit de 23andMe Health + Ancestry Personal Genetic Service. Electrónicos: ahorra hasta un 50% en auriculares seleccionados de las marcas Beats, Sony y JBL; 30% en bicicletas eléctricas, Segways y scooters .

ahorra hasta un 50% en auriculares seleccionados de las marcas Beats, Sony y JBL; 30% en bicicletas eléctricas, Segways y . Moda: ahorra hasta un 40% en estilos seleccionados de Levi’s y ropa para bebé de Burt’s Bees y HonestBaby; hasta un 30% de descuento en modelos de Amazon Essentials, Champion, Ray-Ban u Oakley; y hasta un 25% de descuento en determinados artículos de Shopbop, incluyendo APL, English Factory y Free People.

ahorra hasta un 40% en estilos seleccionados de Levi’s y ropa para bebé de Burt’s Bees y HonestBaby; hasta un 30% de descuento en modelos de Amazon Essentials, Champion, Ray-Ban u Oakley; y hasta un 25% de descuento en determinados artículos de Shopbop, incluyendo APL, English Factory y Free People. Hogar y cocina: ahorra hasta un 50% en determinados productos de Keurig; hasta un 45% en SharkNinja y Casper; hasta un 40% en iRobot Roomba; hasta un 40% en productos de SodaStream; hasta un 30% en licuadoras Vitamix; hasta un 25% en productos Momofuku del chef David Chang; y 20% en utensilios de cocina y para hornear de Caraway.

ahorra hasta un 50% en determinados productos de Keurig; hasta un 45% en SharkNinja y Casper; hasta un 40% en iRobot Roomba; hasta un 40% en productos de SodaStream; hasta un 30% en licuadoras Vitamix; hasta un 25% en productos Momofuku del chef David Chang; y 20% en utensilios de cocina y para hornear de Caraway. Mascotas: ahorra hasta un 30% en artículos esenciales para mascotas en marcas de Amazon, incluyendo Amazon Basics, Kitzy, Wag y Wonder Bound.

ahorra hasta un 30% en artículos esenciales para mascotas en marcas de Amazon, incluyendo Amazon Basics, Kitzy, Wag y Wonder Bound. Deportes y actividades al aire libre: ahorra hasta un 50% en dispositivos portátiles y de navegación de Garmin; 30% en cintas de correr NordicTrack T 6.5 S y Si; y 25% en determinada vestimenta, ropa para exteriores y calzado de Columbia Sportswear.

ahorra hasta un 50% en dispositivos portátiles y de navegación de Garmin; 30% en cintas de correr NordicTrack T 6.5 S y Si; y 25% en determinada vestimenta, ropa para exteriores y calzado de Columbia Sportswear. Juguetes: ahorra 40% en determinadas muñecas American Girl; y un 30% en seleccionados de Fisher-Price y Mattel, incluyendo Barbie y Hot Wheels. Además, ahorra hasta un 30% en juguetes determinados de LEGO y Magna-tiles, muñecas y juegos seleccionados de L.O.L Surprise! Y Rainbow High.

Regreso a la escuela y rumbo a la universidad

Los miembros Prime pueden comenzar sus compras para el año escolar con anticipación este Prime Day. Los ahorros incluyen hasta un 45% en artículos esenciales para el dormitorio, 30% en determinadas mochilas de Kipling, Kenneth Cole y Travelon; 30% en útiles escolares de Elmer’s, Sharpie y Pilot; y un 25% en computadoras portátiles, monitores y computadoras de escritorio de HP, Dell y Microsoft reconocidas como Climate Pledge Friendly. Los miembros también pueden comprar de listas creadas por celebridades como Busy Philipps, Charli y Dixie D’Amelio, Neil Patrick Harris, Storm Reid y Vinnie Hacker, que incluyen sus recomendaciones de los mejores artículos para el regreso a la escuela y la universidad. Los padres, niños y maestros pueden comprar útiles y realizar la búsqueda por grado, personajes favoritos, y los artículos más queridos por los clientes en amazon.com/backtoschool. Los estudiantes universitarios pueden comprar artículos imprescindibles y recibir recomendaciones de sus celebridades favoritas para los dormitorios en amazon.com/offtocollege.

Formas de comprar en este Prime Day

Prime Day hace que las compras sean más gratificantes con ofertas que ayudan a los miembros a ahorrar, realizar pagos fáciles y chatear en vivo con celebridades. Los clientes que aún no son miembros de Amazon Prime pueden unirse o iniciar una prueba gratuita en amazon.com/esprimeday para participar en Prime Day.

Usa las tarjetas de crédito de Amazon para ahorrar: los clientes con una membresía Amazon Prime elegible pueden recibir hasta un 20% de reembolso en determinadas ofertas de Prime Day y 6% de reembolso en otras compras en Amazon durante Prime Day cuando utilizan las tarjetas Amazon Prime Visa Card, Prime Store Card y Amazon Prime Secured Card. Visita amazon.com/pcb para obtener más información.

los clientes con una membresía Amazon Prime elegible pueden recibir hasta un 20% de reembolso en determinadas ofertas de Prime Day y 6% de reembolso en otras compras en Amazon durante Prime Day cuando utilizan las tarjetas Amazon Prime Visa Card, Prime Store Card y Amazon Prime Secured Card. Visita amazon.com/pcb para obtener más información. Compra ahora y paga más adelante con Affirm: los miembros de Amazon Prime pueden obtener una tasa de interés anual (APR) del 0% en 3, 6 o 12 pagos mensuales iguales cuando gastan $50 o más en productos elegibles en Amazon con la aprobación de crédito por parte de Affirm. Por ejemplo, una compra de un televisor de pantalla plana de $1,000 le podría costar al cliente $83.34 al mes durante 12 meses con un 0% APR. Visita amazon.com/affirm para más detalles.

los miembros de Amazon Prime pueden obtener una tasa de interés anual (APR) del 0% en 3, 6 o 12 pagos mensuales iguales cuando gastan $50 o más en productos elegibles en Amazon con la aprobación de crédito por parte de Affirm. Por ejemplo, una compra de un televisor de pantalla plana de $1,000 le podría costar al cliente $83.34 al mes durante 12 meses con un 0% APR. Visita amazon.com/affirm para más detalles. Ahorra en compras selectas con tarjetas de regalo: Como novedad este año, los clientes pueden disfrutar de hasta un 25% de descuento en tarjetas de regalo seleccionadas de marcas como Amazon, Airbnb, Grubhub, Old Navy, UberEats y más. Para más información, visita amazon.com/giftcardspd22.

Como novedad este año, los clientes pueden disfrutar de hasta un 25% de descuento en tarjetas de regalo seleccionadas de marcas como Amazon, Airbnb, Grubhub, Old Navy, UberEats y más. Para más información, visita amazon.com/giftcardspd22. Recorta los cupones de Amazon: los miembros pueden ahorrar más con los cupones de Amazon. Encuentra descuentos en artículos esenciales del día a día, electrónicos y ropa. Simplemente recorta el cupón y el descuento se aplicará al finalizar la compra. Explora los cupones más populares en amazon.com/coupons.

los miembros pueden ahorrar más con los cupones de Amazon. Encuentra descuentos en artículos esenciales del día a día, electrónicos y ropa. Simplemente recorta el cupón y el descuento se aplicará al finalizar la compra. Explora los cupones más populares en amazon.com/coupons. Compra productos Climate Pledge Friendly : los clientes pueden descubrir y comprar productos más sostenibles como parte de nuestro programa Climate Pledge Friendly, que incluye ofertas en Logitech, Mario Badescu, Seventh Generation y dispositivos seleccionados de Amazon. Obtén más información en amazon.com/ClimatePledgeFriendly. Además, los miembros con una tarjeta de Amazon Prime Rewards Visa, tarjeta Prime Store o una tarjeta Amazon Prime Secured pueden obtener un 10% de devolución en las compras de dispositivos Amazon reconocidos como Climate Pledge Friendly . Visita amazon.com/pcb para obtener más información.

los clientes pueden descubrir y comprar productos más sostenibles como parte de nuestro programa Climate Pledge Friendly, que incluye ofertas en Logitech, Mario Badescu, Seventh Generation y dispositivos seleccionados de Amazon. Obtén más información en amazon.com/ClimatePledgeFriendly. Además, los miembros con una tarjeta de Amazon Prime Rewards Visa, tarjeta Prime Store o una tarjeta Amazon Prime Secured pueden obtener un 10% de devolución en las compras de dispositivos Amazon reconocidos como . Visita amazon.com/pcb para obtener más información. Apoya a las pequeñas empresas: los miembros pueden ahorrar en ofertas de pequeñas empresas, incluidos las bocinas retro con Bluetooth de Muzen, cámaras digitales a prueba de agua para niños de PROGRACE, almacenamiento de alimento para bebés a prueba de fugas de 12 piezas de WeeSprouts y un set de fondue de la marca Artestia’s Cast Iron. Puedes encontrar más ofertas de pequeñas empresas en amazon.com/supportsmall.

los miembros pueden ahorrar en ofertas de pequeñas empresas, incluidos las bocinas retro con Bluetooth de Muzen, cámaras digitales a prueba de agua para niños de PROGRACE, almacenamiento de alimento para bebés a prueba de fugas de 12 piezas de WeeSprouts y un set de fondue de la marca Artestia’s Cast Iron. Puedes encontrar más ofertas de pequeñas empresas en amazon.com/supportsmall. Compra con celebridades en Amazon Live: Amazon Live ofrece a los miembros Amazon Prime chats en vivo; cameos de celebridades como Kevin Hart, Miranda Kerr, Kandi Burruss, Kyle Richards y Chrishell Stause; ofertas emocionantes de Citizen, Cricut, y JBL, y más sorpresas que serán reveladas primero en Amazon Live. Los creadores realizarán transmisiones diarias para hablar sobre sus ofertas favoritas de Prime Day. Los espectadores pueden comprar fácilmente los productos y marcas destacadas a través de un carrusel que se actualiza en tiempo real. Para sintonizar, visita amazon.com/live o descarga la aplicación Amazon Live Shopping en Fire TV.

Amazon Live ofrece a los miembros Amazon Prime chats en vivo; cameos de celebridades como Kevin Hart, Miranda Kerr, Kandi Burruss, Kyle Richards y Chrishell Stause; ofertas emocionantes de Citizen, Cricut, y JBL, y más sorpresas que serán reveladas primero en Amazon Live. Los creadores realizarán transmisiones diarias para hablar sobre sus ofertas favoritas de Prime Day. Los espectadores pueden comprar fácilmente los productos y marcas destacadas a través de un carrusel que se actualiza en tiempo real. Para sintonizar, visita amazon.com/live o descarga la aplicación Amazon Live Shopping en Fire TV. Compra usando Buy with Prime: por primera vez, los miembros pueden comprar ofertas de Prime Day en tiendas por internet más allá de Amazon utilizando Buy with Prime. Los miembros pueden ahorrar en ofertas de comerciantes seleccionados como Miroir, Epic Water Filters, Live by Being, Amazin’ Aces y Bossy Cosmetics. Conoce más en amazon.com/buywithprime.

Entregas de Prime Day

Este Prime Day, millones de pedidos serán recogidos, empacados y enviados por empleados y socios de Amazon que trabajan para crear la mejor experiencia posible para los clientes. La seguridad y el bienestar de todos los empleados y socios de entrega de Amazon son importantes. Amazon también se esfuerza por crear un lugar de trabajo inclusivo y diverso. Para mejorar la experiencia de los empleados, clientes y socios, Amazon continúa invirtiendo en investigación, desarrollo y tecnología que mejoran la seguridad y amplían la capacidad de las personas para realizar tareas de manera más fácil. Esto incluye los avances logrados en inteligencia artificial, visión por computadora y aprendizaje automático para permitir que la robótica mueva millones de paquetes cada día, mientras mejora la seguridad y la experiencia laboral general para los empleados. Amazon invirtió 300 millones de dólares en proyectos de seguridad en 2021, y amplió el equipo global de salud y seguridad en el lugar de trabajo a casi 8,000 empleados que utilizan diariamente la innovación y la tecnología de Amazon para mantener a nuestros empleados seguros. Amazon también invirtió más de mil millones en tecnología de seguridad en camionetas de reparto, programas de capacitación de conductores, aumentos en las rate cards y mejoras continuas para que los conductores realicen entregas de manera segura, sencilla y con el apoyo que necesitan de Amazon.

Cada día es mejor con Amazon Prime

Amazon Prime ofrece lo mejor en compras, ahorros y entretenimiento a más de 200 millones de miembros pagos en todo el mundo. En los EE. UU., eso incluye acceso ilimitado a películas y series galardonadas con Prime Video, audio sin anuncios de 2 millones de canciones, miles de estaciones, listas de reproducción y podcasts con Amazon Music, juegos gratuitos con Prime Gaming, más de 3,000 libros y revistas con Prime Reading, almacenamiento de fotos ilimitado con Amazon Photos y ahorros increíbles con Prime Day. Amazon Prime se creó con el envío gratuito, rápido e ilimitado como base. Los miembros de Amazon Prime disfrutan de entregas y retiros ultrarrápidos de comestibles en Amazon Fresh y Whole Foods Market en más de 5,000 ciudades y áreas, entrega gratuita el mismo día en miles y miles de artículos en más de 90 áreas metropolitanas importantes y entrega gratuita en un día, de costa a costa, en más de 20 millones de artículos. Los miembros de Amazon Prime también reciben entrega rápida y gratuita de recetas de Amazon Pharmacy y ahorros en recetas en más de 60,000 farmacias participantes en los EE. UU. Para unirte a Amazon Prime o comenzar una prueba gratuita por 30 días, visita amazon.com/amazonprime.

Acerca de Amazon

Amazon se guía por cuatro principios: enfoque en el consumidor en lugar de centrarse en la competencia, pasión por la invención, compromiso con la excelencia operativa y visión a largo plazo. Amazon se empeña por ser la empresa que más se ocupa del cliente en el mundo, el mejor empleador y el lugar de trabajo más seguro del planeta. Las opiniones de los consumidores, compras en 1-clic, recomendaciones personalizadas, Amazon Prime, Logística de Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, tabletas Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la tecnología Just Walk Out, Amazon Studios y The Climate Pledge son algunos de los productos y servicios pioneros de Amazon. Para más información, visita amazon.com/about y sigue @AmazonNews.

