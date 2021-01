¡En primicia, exclusivo y GRATIS! El OnePlus Nord N10 5G y el Nord N100 llegan exclusivamente a T‑Mobile y Metro

Es la primera vez que la línea Nord llega a EE. UU. y es el primer teléfono OnePlus disponible para los clientes del servicio prepagado del país.

Novedades: T‑Mobile es la primera y única compañía de servicio móvil en EE. UU. donde los clientes pueden adquirir los nuevos y económicos OnePlus Nord N10 5G y Nord N100. Además, los clientes nuevos y actuales de T‑Mobile pueden llevarse el Nord N10 5G GRATIS al agregar una línea. De hecho, es la PRIMERA VEZ que se ofrecerá un teléfono OnePlus a los clientes del servicio prepagado en el país.

Por qué es importante: es la primera vez que la línea OnePlus ‘Nord’ llega a EE. UU. y que ofrecemos el smartphone 5G de menor costo en T‑Mobile y Metro, dando más opciones y mejor precio a los clientes que buscan acceder a la red 5G más grande del país y sus velocidades superrápidas.

Para quiénes es importante: para quienes deseen acceder a todas las ventajas de la red 5G sin que les cueste un ojo de la cara.

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–Estamos arrancando el año nuevo con muchas novedades. T Mobile (NASDAQ: TMUS) anunció el día de hoy que El Un‑carrier será el primero en traer la línea OnePlus ‘Nord’ a EE. UU. como compañía exclusiva de servicio móvil en el país para sus dos smartphones de última generación: el OnePlus Nord N10 5G y el Nord N100 (LTE). Además, los clientes de T‑Mobile pueden llevarse el OnePlus Nord N10 5G GRATIS al agregar una línea. Como si esto fuera poco, ambos smartphones llegarán también a Metro by T‑Mobile, siendo la primera vez que se ofrezca un teléfono OnePlus a los clientes del servicio prepagado en EE. UU. Estos dos smartphones nuevos se empezarán a ofrecer en T‑Mobile y en Metro el 15 de enero.

“T‑Mobile está acostumbrado a ser de los primeros, ya que fue la primera compañía de servicio móvil en implementar la red 5G en todo el país y ahora se convierte en la primera en ofrecer esta nueva línea de teléfonos OnePlus en EE. UU. y también la primera en el mercado de servicio prepagado del país”, señala Mike Sievert, director ejecutivo de T‑Mobile. “Pero más que ser los primeros, el objetivo del Un‑carrier es ofrecerles más a nuestros clientes: más opciones, más ventajas, más de todo — sin hacer concesiones. Y eso es lo que tenemos aquí: el smartphone 5G más económico de nuestra línea, que accede a la red 5G más grande del país Y logra velocidades superrápidas en más lugares”.

T‑Mobile es el líder 5G del país. Al ser el primero en desarrollar una red 5G nacional, ofrecemos cobertura inigualable con la red 5G nacional más grande del país que llega a más personas en más lugares con velocidades 5G. La red 5G de rango extendido de T‑Mobile cubre a más de 270 millones de personas en un área de más de 1.4 millones de millas cuadradas. ¡Eso significa más cobertura geográfica que las redes combinadas de nuestros competidores! Y ahora que Sprint forma parte de T‑Mobile, El Un‑carrier amplía su liderazgo, potenciando la red 5G de ultracapacidad que ofrece velocidades tan rápidas como las de Wi‑Fi a más personas y lugares que antes. Además, en T‑Mobile, el acceso a la red 5G nacional está incluido sin cargo adicional.

El nuevo smartphone OnePlus Nord N10 5G se conecta al espectro de banda baja 5G de rango extendido y al espectro de banda media 5G de ultracapacidad de T‑Mobile en la primera y más grande red 5G del país, y todas esas ventajas de 5G se suman a la red LTE avanzada de T‑Mobile que cubre al 99% de las personas que viven en el país.

El OnePlus Nord N10 5G incluye una pantalla de 6.49” Fluid de 90 Hz FHD+ con cámaras traseras cuádruples que incluyen una cámara trasera principal de 64 MP. Viene con una batería de 4,300 mAh y capacidad de 30 W para todas las necesidades de carga rápida. El OnePlus Nord N100 se conecta a la red LTE avanzada de T‑Mobile y posee una pantalla de 6.52” HD+, batería de 5,000 mAh y un sistema de cámara triple.

Detalles de la oferta: los clientes nuevos y actuales con calificación crediticia pueden llevarse un OnePlus Nord N10 5G GRATIS con 24 créditos en la factura mensual al adquirir el teléfono con el Plan de financiamiento de equipo (EIP) sin intereses de T‑Mobile y agregar una nueva línea de servicio. ¡Y no te pierdas las próximas ofertas de Metro by T‑Mobile!

¿No quieres agregar una línea? ¡No importa! Los clientes de T‑Mobile pueden llevarse el OnePlus Nord N10 5G con 128 GB de almacenamiento en color Midnight Ice por $12.50 al mes ($0 de pago inicial, precio regular: $299.99) o el OnePlus Nord N100 (LTE) en color Midnight Frost por $7.50 al mes ($0 de pago inicial, precio regular: $180), todo para clientes con buena calificación crediticia por 24 meses en el Plan de financiamiento de equipo (EIP) de T‑Mobile. Los precios para Metro by T‑Mobile estarán disponibles próximamente.

¿Buscas cambiarte y unirte a la familia Magenta? Los clientes de Magenta tienen la ventaja de contar con el mejor plan ilimitado de la industria, con impuestos y cargos ya incluidos, Netflix por cuenta nuestra para familias, el mejor servicio al cliente de la telefonía móvil con un Equipo de Expertos dedicado, y opciones de protección contra fraude gratis para combatir las robollamadas.

Para obtener más información sobre las últimas ofertas en teléfonos OnePlus de T­Mobile, visita es.t‑mobile.com/offers/oneplus‑phone‑deals. Para obtener más información sobre los teléfonos OnePlus en Metro, visita hola.metrobyt‑mobile.com/oneplus‑phones. Síguenos en la sala de prensa oficial de T‑Mobile en Twitter, en @TMobileNews para estar al día con las últimas novedades de la compañía.

