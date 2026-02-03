En los documentos filtrados relacionados con Jeffrey Epstein, Honduras se menciona en 164 ocasiones

Registros recientemente divulgados mencionan posibles vínculos de inversionistas extranjeros con proyectos energéticos, ciudades modelo y oportunidades de negocio en Honduras, incluyendo visitas de empresarios a la isla de Roatán, especialmente relacionadas con energía eólica. Entre los nombres y conexiones mencionados en los documentos, se alude a relaciones con personas vinculadas a Jeffrey Epstein, el empresario estadounidense condenado por delitos sexuales, lo que ha generado aún más atención sobre el origen y los intereses de algunos inversionistas que visitan el país.

Los archivos también hacen referencia a posibles redes de tráfico de personas provenientes de distintos países de América Latina, incluido Honduras. Hasta ahora, no existen cargos ni acusaciones formales contra personas o empresas hondureñas derivadas de esta información.

Algunos documentos señalan conexiones previamente documentadas entre figuras públicas estadounidenses, como Donald Trump, y ciertos inversionistas vinculados a las sedes mencionadas. Esto ha generado interrogantes sobre los movimientos y relaciones de empresarios estadounidenses que operan o visitan Honduras.

La divulgación de estos archivos ha provocado preocupación entre los habitantes de Roatán y otras regiones del país. En redes sociales, el tema ha originado debates y teorías de conspiración, algunas vinculando casos locales, como el de Angie Peña, con los proyectos mencionados. No obstante, no hay evidencia que respalde estas afirmaciones, y las autoridades no han confirmado ninguna relación entre ese caso y los proyectos señalados.

Las autoridades estadounidenses continúan revisando y analizando el contenido de los documentos para determinar su alcance y posibles implicaciones legales.