En los documentos filtrados relacionados con Jeffrey Epstein, Honduras se menciona en 164 ocasiones

En los documentos filtrados del caso Jeffrey Epstein, Honduras aparece mencionada 164 veces, generando preguntas sobre la presencia e intereses de inversionistas extranjeros en el país.

Foto: Shutterstock
  • Karla Alvarez | 03-02-2026.6:14 pm.

Registros recientemente divulgados mencionan posibles vínculos de inversionistas extranjeros con proyectos energéticos, ciudades modelo y oportunidades de negocio en Honduras, incluyendo visitas de empresarios a la isla de Roatán, especialmente relacionadas con energía eólica. Entre los nombres y conexiones mencionados en los documentos, se alude a relaciones con personas vinculadas a Jeffrey Epstein, el empresario estadounidense condenado por delitos sexuales, lo que ha generado aún más atención sobre el origen y los intereses de algunos inversionistas que visitan el país.

Los archivos también hacen referencia a posibles redes de tráfico de personas provenientes de distintos países de América Latina, incluido Honduras. Hasta ahora, no existen cargos ni acusaciones formales contra personas o empresas hondureñas derivadas de esta información.

Algunos documentos señalan conexiones previamente documentadas entre figuras públicas estadounidenses, como Donald Trump, y ciertos inversionistas vinculados a las sedes mencionadas. Esto ha generado interrogantes sobre los movimientos y relaciones de empresarios estadounidenses que operan o visitan Honduras.

La divulgación de estos archivos ha provocado preocupación entre los habitantes de Roatán y otras regiones del país. En redes sociales, el tema ha originado debates y teorías de conspiración, algunas vinculando casos locales, como el de Angie Peña, con los proyectos mencionados. No obstante, no hay evidencia que respalde estas afirmaciones, y las autoridades no han confirmado ninguna relación entre ese caso y los proyectos señalados.

Las autoridades estadounidenses continúan revisando y analizando el contenido de los documentos para determinar su alcance y posibles implicaciones legales.

Juez federal ordena divulgar transcripciones del gran jurado en las investigaciones sobre Jeffrey Epstein

