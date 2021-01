En llamada telefónica un Trump ‘desesperado’ buscó con amenazas revertir los resultados en Georgia

Una llamada telefónica en la cual el presidente Donald Trump amenazó al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, para que revierta los resultados electorales fue sacada a luz pública por el medio The Washington Post.

La conversación duró una hora y estuvo repleta de intimidaciones, con las cuales el gobernante busca ganar Georgia y quitarle el triunfo a Joe Biden con once mil votos electorales.

Según el medio estadounidense, la llamada telefónica con las fuertes amenazas legales se registró durante el pasado sábado. Lo que significa Trump aún no se da por vencido en relación a los resultados electorales.

Una de las peticiones del mandatario es que Raffenspeger encuentre los suficientes votos electorales para anular la victoria de Joe Biden.

‘Lo único que quiero es esto: Solo quiero encontrar 11,780 votos que es uno más de los que tenemos. Porque ganamos ese estado’, dijo Trump al funcionario.

Agregó con tono firme que es imposible que perdiera Georgia e indicó que su triunfo es por cientos de miles de votos. ‘La gente de Georgia está enojada, la gente del país está enojada… Y no hay nada malo en decir que, ya sabe, ha vuelto a contar’.

Por su parte, el secretario de Georgia durante la llamada telefónico se limitó a responder que los datos son incorrecto y que los resultados que ya fueron avalados por el Colegio Electoral son los oficiales.

“Entonces dígame, Brad, ¿qué vamos a hacer? Ganamos las elecciones y no es justo que nos lo quiten de esta manera… Creo que tiene que decir que lo va a reexaminar, y puede reexaminarlo, pero reexaminarlo con personas que quieran encontrar respuestas, no con personas que no quieran encontrar respuestas”, acotó el mandatario.

En su afán de continuar con la denuncia de fraude electoral, el presidente estadounidense sugirió que si no se encuentran las miles de papeletas en el condado de Fulton es porque fueron destruidas ilegalmente para bloquear a los investigaciones y esto estaría sujeto a responsabilidad penal. “Eso es un delito. Y no puede dejar que eso suceda. Eso es un gran riesgo para usted’.

Tras amenazarlo y no conseguir una respuesta positiva, el gobernante calificó a Raffensperger como un niño deshonesto o incompetente por no creer que hubo fraude electoral.

“Se acercan unas grandes elecciones y, debido a lo que usted le ha hecho al presidente, la gente de Georgia sabe que esto fue una estafa… Por lo que le ha hecho al presidente, mucha gente no va a ir a votar y muchos republicanos van a votar en contra, porque odian lo que usted le hizo al presidente. ¿De acuerdo? Ellos le odian. Y van a votar. Y usted sería respetado, realmente respetado, si esto se pudiera arreglar antes de las elecciones”, dijo al terminar la llamada telefónica.

Tras la conversación, el gobernante tuiteó en su cuenta de Twitter: sobre el condado de Fulton y el fraude electoral en Georgia”. “No quiso, o no pudo, responder preguntas como la estafa de las ‘papeletas debajo de la mesa’, la destrucción de papeletas, los ‘votantes’ de otros estados, los votantes muertos y otras cosas. ¡No tiene ni idea!”.

Por su parte, Raffensperger le reiteró que estaba equivocado: “Respetuosamente, presidente Trump: Lo que dice no es cierto. La verdad saldrá a la luz”.

Donald Trump perdió el estado de Georgia con una diferencia de 11,779 votos electorales, confirmados luego de un reconteo de votos.