“En la oscuridad y con terror”: Así pasaron la noche los civiles en Gaza

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que civiles y personal médico de la región norte de la Franja de Gaza pasaron la noche en oscuridad por un apagón eléctrico registrado en medio de intensos bombardeos.

El organismo ante la difícil situación hizo llamamientos a un alto el fuego humanitario inmediato. “Recuerda a todas las partes en el conflicto que tomen todas las precauciones para proteger a los civiles y la infraestructura civil. Esto incluye a los trabajadores de la salud, los pacientes, los centros de salud y las ambulancias, y los civiles que se refugian en estas instalaciones”.

No es la primera vez que los civiles y personal médico pasan la noche en oscuridad; desde que Israel decidió responder a los ataques del grupo Hamas anunció la cancelación de los servicios de electricidad, agua y otros suministros.

“Se deben tomar medidas activas para garantizar que no sufran daños y se proporcione un paso seguro para el movimiento de suministros médicos, combustible, agua y alimentos que se necesitan desesperadamente hacia Gaza y a través de ella. Los informes sobre bombardeos cerca de los hospitales de Indonesia y Al Shifa son sumamente preocupantes. La OMS reitera que es imposible evacuar a los pacientes sin poner en peligro sus vidas“, agrega el comunicado.

WHO: civilians, patients, and health workers in #Gaza spend night in darkness and fear

During a night of intense bombardment and ground incursions in Gaza, with reports of hostilities still continuing, health workers, patients and civilians have been subject to a total… pic.twitter.com/F2CBJ9VOHD

