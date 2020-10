En Chile lanzan campaña para incluir a los animales en la Constitución

La Fundación Derecho y Defensa Animal la cual fue creada por un grupo de abogadas chilenas en 2014, lanzó una campaña llamada “Animales en la Constitución”, a través de la cual busca incluir por primera vez en la historia a los animales en la Constitución del país suramericano.

La iniciativa propone que en una eventual Constitución los animales cuenten con el grado más alto de protección jurídica y con el compromiso del Estado para velar con que se cumpla. Desde que se anunció el plebiscito constitucional, diversas organizaciones, fundaciones, 50 agrupaciones animalistas y varios influencers han estado dando a conocer esta petición.

La abogada y asociada de la Fundación Derecho y Defensa Animal, Javiera Farga, señaló que, “lo que nos motivó a lanzar esta campaña es que la legislación ha demostrado ser insuficiente para la protección de los intereses de los animales”.

“La Constitución es la norma más importante de nuestro país y es fundamental que el proceso constituyente incluya los principales temas éticos de nuestra época, como lo es la consideración de los animales”.

Hasta el momento la propuesta ha sido firmada por más de ocho mil personas y fue respaldada por 26 importantes académicos de diversas universidad de Chile a través de una carta.

“Estamos convencidos de que incluir la protección de los animales no humanos en la eventual nueva Constitución no es solo posible, sino también necesario, en tanto materializa uno de los principales temas éticos de nuestra época, pensando en el bien de todas y todos, humanos y no humanos”, dijeron en la carta.

La propuesta, Animales en la Constitución cuenta con tres puntos: