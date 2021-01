En aumento parejas que ‘deciden salvar al mundo’ y no tener hijos

‘Libre de hijos’, es la nueva modalidad que cientos de parejas en el mundo han decidido practicar, mientras estudios aseguran que sería una buena decisión no tener hijos para salvar al mundo.

Desde México hasta Argentina, mujeres y hombres tienen claro que a pesar de querer formar una unión sentimental no desean tener hijos, manifestando que un vástago no es garantía de protección en su vejez.

Belén Álvarez, una joven argentina, aseguró que desde niña tomó la decisión de no ser madre. Confesó que ha sido cuestionada por amigos y familiares, pero su felicidad está sobre toda opinión.

La joven de 27 años reveló que decidió someterse a un tratamiento médico para evitar salir embarazada y así poder cumplir con su meta de no tener hijos.

“La sociedad no está acostumbrada a que una mujer decida sobre su cuerpo… El cuerpo es propiedad privada, y la decisión de tener hijos o no es de cada una”, dijo la joven determinada a no dejar generación.

Pero no solo existe el caso de Beatriz en la nación, miles de mujeres le apuestan a su decisión de no ser madres por distintos motivos. Y la idea se ha extendido en la región latinoamericana.

Un caso aún más complejo se conoció en México, cuando una pareja de bomberos aseguró que no desean tener hijos y que fue esa determinación por la que unieron sus vidas para siempre.

Lilia y Ulises, se conocieron hace unos años y ambos se pusieron de acuerdo a someterse tratamientos médicos que los esterilizaran, entre estos la vasectomía.

“Desde que nos conocimos sabíamos lo que queríamos. Ya estamos grandes y cuando ella me dijo: ´no quiero tener hijos´ me impresioné porque yo tampoco quería. Fue el momento que dijimos: ´somos el uno para el otro´ ”, explicó Ulises Velásquez sobre su decisión.

Historias como estas van en aumento luego que un estudio científico confirmara que una de las formas de salvar al mundo y evitar el calentamiento global no tener hijos, evitando la sobrepoblación.

La investigación fue publicada por la revista Environmental Research Letters con el objetivo de disminuir la huella que el humano deja al planeta.