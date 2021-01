Empresas y organizaciones se suman a la exigencia de los demócratas de una destitución de Trump

Empresas y organizaciones estadounidenses han alzado la voz en apoyo a la exigencia de los demócratas para destituir al mandatario estadounidense, Donald Trump.

Por medios de las redes sociales, grandes compañías han exteriorizado su deseo de que Trump sea expulsado del poder a pesar que le queda menos de una semana para la inauguración presidencial de Joe Biden.

Entre las empresas y organizaciones que han posteado en sus redes mensajes de apoyo está la gigante de los helados, Ben & Jerry´s. No es la primera vez que la compañía se pronuncia sobre temas políticos y sociales.

‘Renuncia, juicio político, 25 Enmienda… ni un día mas’, escribió Ben & Jerry’s en su cuenta de Twitter, mientras que el gobernante continúa censurado.

Yesterday was not a protest—it was a riot to uphold white supremacy. (1/8)

Otra gran compañía que se sumó al ‘clamor’ fue la Asociación Nacional de Fabricantes por medio de su director, Jay Timmons.

‘Esta no es la visión de Estados Unidos en la que los fabricantes creen y trabajan tan duro para defender’, escribió el ejecutivo.

This is not the vision of America that manufacturers believe in and work so hard to defend.https://t.co/hehChsSuf1

— Jay Timmons (@JayTimmonsNAM) January 7, 2021