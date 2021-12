Empresas internacionales de alimentos y bebidas se comprometen a reducir aún más la sal a nivel mundial

GINEBRA–(BUSINESS WIRE)–Miembros de la Alianza Internacional de Alimentos y Bebidas (IFBA) desarrollaron el primer compromiso colectivo de la industria alimenticia para implementar a nivel mundial objetivos estandarizados para la reducción del sodio en alimentos manufacturados.

En una carta al Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS, los miembros de la IFBA se comprometieron a reducir el sodio en sus carteras mundial para el 2025 y el 2030 en categorías claves de productos que se consumen con frecuencia y que son los principales aportadores de sodio en sus respectivas categorías.

La reducción del consumo de sodio es una prioridad clave a nivel mundial para la salud pública, identificada por la OMS como una medida para promover una dieta saludable y acelerar el avance hacia el logro de varios de los objetivos mundiales de ENT y los Objetivos de Desarrollo Sustentable. El Compromiso de Reducción del Sodio a nivel mundial de la IFBA busca apoyar esos objetivos y construir sobre el progreso significativo individual de los miembros para reducir el sodio en las dietas de los consumidores durante las últimas dos décadas.

Apoyamos el Plan de Acción para la Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles 2013-2020 diseñado para alcanzar el objetivo mundial de una reducción relativa del 30% en la media del consumo de sal de la población, con la intención de alcanzar un objetivo de menos de 5 g de sal por día para 2025. Desde la adopción de ese plan en 2013, los miembros de la IFBA redujeron el sodio en sus productos de manera proporcional a este objetivo, lo que colabora significativamente con la reducción del sodio en las dietas de los consumidores.

“Este compromiso representa otro paso en el avance del compromiso de los miembros de la IFBA asumieron frente a la OMS en 2008 para mejorar la salud y la nutrición mundial”, manifestó Rocco Renaldi, Secretario General de la IFBA. “Los objetivos de reducción de sodio mundial, que no solo se aplicarán a la reformulación de los productos existentes sino también al desarrollo de nuevos productos, darán como resultado mejoras nutricionales significativas en las carteras de productos de los miembros”.

Compromiso de Reducción del Sodio a nivel mundial de la IFBA se lanzará en la Cumbre de Nutrición para el Crecimiento de Tokio el 8 de diciembre de 2021.

Sobre la Alianza Internacional de Alimentos y Bebidas (IFBA): La IFBA es un grupo de doce de alimentos y bebidas no alcohólicas a nivel mundial: The Coca-Cola Company, Danone, Ferrero, General Mills, Grupo Bimbo, Kellogg, Mars, McDonald’s, Mondelēz International, Nestlé, PepsiCo and Unilever, que comparten el objetivo común de ayudar a los consumidores de todo el mundo a lograr una dieta equilibrada y estilos de vida saludables y activos. La IFBA es una organización no comercial, sin fines de lucro con estado consultivo en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC). Para obtener más información sobre la IFBA, visite www.ifballiance.org

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Rocco Renaldi



rrenaldi@ifballiance.org

+32 473 40 18 27