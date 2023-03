Empresa de fusión estelar Type One Energy Group, recauda 29 millones de dólares en su primera financiación y nombra director general a Christofer Mowry

Type One Energy Group, Inc. se capitaliza con 29 millones de dólares y nombra nuevo director general

MADISON, Wisconsin.–(BUSINESS WIRE)–Type One Energy anunció que acaba de cerrar una ronda de financiación de 29 millones de dólares. Este logro pone en marcha el programa ambicioso de la empresa, FusionDirect, que cuenta con numerosos socios y amplio capital para comercializar su tecnología de fusión estelar.





Type One Energy tiene fundamentos técnicos sólidos que actúan como un potente trampolín para lograr su misión. Fundada por varios de los principales expertos mundiales en esteláratores, Type One Energy también aporta la experiencia concentrada de instituciones científicas de renombre especializadas en fusión, como la Universidad de Wisconsin-Madison en EE.UU., el Instituto Max Planck de Física del Plasma en Alemania y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), por su labor en tecnología de imanes avanzados. El estelárator es una tecnología de fusión que se caracteriza por un funcionamiento estable de por sí y en estado estacionario. Sin embargo, al igual que los tokamaks, los esteláratores no necesitan corrientes eléctricas masivas para generar los campos magnéticos que confinan el plasma de fusión. Por eso, la tecnología de los esteláratores es menos compleja físicamente y más fácil de trasladar a una central de fusión práctica.

Breakthrough Energy Ventures (BEV), TDK Ventures y Doral Energy Tech Ventures dirigieron la ronda conjuntamente, que contó con inversiones adicionales en tecnologías limpias por parte de Darco, la Fundación Grantham, MILFAM, Orbia Ventures, Shorewind Capital, TRIREC y VAHOCA, entre otros.

El programa de comercialización de FusionDirect exclusivo de la empresa, aprovecha los avances recientes más relevantes con el fin de adoptar una vía que implique menos riesgo y plazos más cortos hacia la energía de fusión. Al haber perfeccionado el rendimiento de la fusión estelar y los avances en ciencia del plasma, junto con las innovaciones técnicas en la tecnología de imanes superconductores de alta temperatura (HTS) y la fabricación de avanzada, Type One Energy ha logrado acelerar el lanzamiento de FusionDirect.

El programa de comercialización de Type One se ejecutará recurriendo a un conjunto de asociaciones internacionales con las principales instituciones de investigación en materia de ciencia y tecnología de la fusión, universidades y empresas industriales. Estas asociaciones reflejan las relaciones de colaboración que se han desarrollado a largo de toda la carrera de los líderes técnicos de la empresa, reconocidos en el sector, que ellos aportan a Type One Energy. Este equipo de dirección técnica está integrado por el Dr. Thomas Sunn Pedersen, Director de Tecnología, el Dr. John Canik, Director Científico, el Dr. David Anderson, Ingeniero Jefe y el Dr. Chris Hegna, Director de Stellarator Plasma Science.

“La fusión es la fuente de energía definitiva y su comercialización con éxito supondrá un enorme salto hacia el logro de una energía limpia y abundante para todos”, subrayó Carmichael Roberts de Breakthrough Energy Ventures. “Los avances en la ciencia de los esteláratores, en particular, la capacidad de Type One Energy para ejecutar un proyecto que los desarrolle, sientan las bases de un camino muy prometedor, que nos llena de entusiasmo, hacia la fusión práctica en la red eléctrica en las próximas décadas”.

Según este anuncio, la empresa incorporará a Christofer Mowry, ex asesor principal sobre fusión de Breakthrough Energy Ventures (BEV), como director general (CEO). “Type One Energy es una oportunidad extraordinaria. Los conocimientos y la credibilidad de este equipo le otorgan a Type One la capacidad única de integrar con eficacia los avances mundiales más recientes en cuanto a tecnología relevante para esteláratores y en el suministro de una central de fusión que no necesita ninguna otra maquinaria costosa de validación científica a gran escala”, declaró Christofer Mowry, director general de Type One Energy Group. Anteriormente, Mowry ocupó el cargo de director general en General Fusion, donde promovió el desarrollo de la empresa y recaudó más de 200 millones de dólares en inversión privada y apoyo gubernamental de tres países.

“La base científica de los esteláratores ha dado saltos enormes en los últimos años. Gracias a una combinación de demostraciones experimentales con una informática de alto rendimiento, se ha preparado el terreno para desarrollar máquinas a escala de central eléctrica”, explicó al respecto Dennis Whyte, Director del Plasma Science and Fusion Center del MIT. “Estamos encantados de colaborar con Type One Energy para hacer realidad las ventajas de los imanes de fusión de alto campo para su tecnología de estelárator”.

“El mundo necesitará una fuente de energía de alta densidad energética y bajas emisiones de carbono en las próximas décadas si pretende lograr la transición energética y la descarbonización. Entre varias empresas emergentes que hemos evaluado, Type One Energy se encuentra en una trayectoria acelerada creíble a la hora de comercializar una planta de energía de fusión de carga base en estado estacionario. Para TDK Ventures es un honor avalar a este equipo de liderazgo altamente cualificado”, declaró Tina Tosukhowong, directora de Inversiones de TDK Ventures.

Acerca de Type One Energy Group

Type One Energy Group ha asumido la misión de suministrar energía de fusión sostenible para el mundo, a costos económicos. La compañía fue fundada en 2019 por un equipo de científicos de fusión reconocidos a nivel mundial, con una trayectoria sólida de construcción de máquinas de fusión de tipo estelárator de última generación, junto con líderes empresariales veteranos, con amplia experiencia en escalar con éxito empresas y comercializar tecnologías energéticas. Type One Energy aplica métodos de fabricación avanzados de eficacia demostrada, física computacional moderna e imanes superconductores de alto campo para desarrollar su sistema optimizado de energía de fusión estelar. Su programa de desarrollo FusionDirect FusionDirect apunta a lograr menor riesgo y plazos más cortos en pos de disponer de plantas de energía de fusión en la próxima década, aplicando una estrategia intensiva en cuanto a socios y eficiente en cuanto a capital. Para más información, visite https://www.typeoneenergy.com/.

Acerca de Breakthrough Energy Ventures (BEV)

Fundada por Bill Gates y avalada por numerosos de los principales líderes empresariales del mundo, BEV ha logrado recaudar más de 2.000 millones de dólares en capital comprometido para financiar empresas de vanguardia que están llevando al mundo hacia las emisiones netas cero. BEV es una empresa de inversión creada específicamente para invertir, lanzar y ampliar empresas globales que eliminarán las emisiones de gases de efecto invernadero en toda la economía, lo antes posible. BEV apunta a encontrar avances auténticos y se compromete a apoyar a estos emprendedores y empresas, con una combinación única de conocimientos técnicos, operativos, de mercado y políticos.

BEV forma parte de Breakthrough Energy, una red de vehículos de inversión, programas filantrópicos, promoción de políticas y demás actividades comprometidas con el objetivo de ampliar la escala de las tecnologías que necesitamos para lograr las emisiones netas cero para 2050. Visite www.breakthroughenergy.org para saber más al respecto.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Catalina Carvajal, media@typeoneenergy.com, +1 646-480-0356