Empleado vive en la oficina porque no le pagan lo suficiente

EEUU.- La historia de un empleado que decidió vivir en la oficina para demostrar que necesita un aumento salarial se ha robado la atención de la opinión pública.

Se trata de Simon Jackson quien llevó sus maletas al cubículo donde trabaja para ahorrarse el pago de alquiler de un apartamento.

La historia se hizo de conocimiento público cuando el mismo hombre la compartió en TikTok.

“Veremos por cuánto tiempo puedo salirme con la mía”, escribió al compartir videos viviendo en la oficina.

Su decisión no ha gustado a muchos, aunque están en contra de que la empresa no le resuelva su problema económico aseguran que no es la mejor manera de presionar.

El hombre asegura que su bajo salario no le permite pagar un cuarto y al pedir un aumento salarial, le fue denegado.

Ante la negativa, agarró sus maletas y se fue a vivir en la oficina como mecanismo de protesta.

“Este soy yo, sacando todas mis pertenencias de varias maletas. Me estoy mudando de mi viejo apartamento a mi cubículo. No me pagan lo suficiente. Así que, a modo de protesta, acabo de llegar a mi empresa. Veremos por cuánto tiempo puedo salirme con la mía”, dijo el empleado.

El video ya tiene 12 millones de reproducciones y una importante cantidad de comentarios.