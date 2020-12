Emiratos Árabes Unidos es el nuevo centro de operaciones de Venezuela para evadir sanciones de EEUU

El pasado mes de junio, Estados Unidos, impuso sanciones a una media docena de buques petroleros que transportaban el crudo venezolano, un intento en sofocar el comercio de petróleo de Venezuela. Sin embargo, semanas después una empresa poco conocida con sede en Emiratos Árabes Unidos se hizo cargo de las operaciones de barios de las embarcaciones que habían transportado el crudo venezolano, los navíos recibieron nuevos nombres y en cuestión de días reanudaron el transporte del petróleo.

La empresa Muhit Maritime FZE, es una de las tres entidades con sede en Emiratos Árabes Unidos que fueron identificadas por Reuters y que se han dedicado al transporte del crudo venezolano durante la segunda mitad del 2020.

Desde el pasado mes de julio, estas firmas registradas en Emiratos Árabes Unidos han operado el transporte de millones de barriles de petróleo producidos por (Petróleos de Venezuela) PDVSA. Esto de acuerdo con documentos internos de la petrolera venezolana y una base de datos navieros disponibles públicamente.

La actividad entre PDVSA y las empresas emiratís , muestra como Emiratos Árabes Unidos uno de los más cercanos aliados de Estados Unidos en Medio Oriente, funciona como un centro de operaciones para empresas que están ayudando a Venezuela a evadir las sanciones norteamericanas.

Las compañías involucradas son: Muhit Maritime, Issa Shipping FZE y Asia Charm Ltd. Reuters no pudo determinar quienes son los propietarios finales de las empresas. Sus detalles de propiedad y administración no están incluidos en el registro corporativo del país árabe.

La flota de estas tres compañías se han dedicado exclusivamente a realizar viajes a Venezuela, de acuerdo con los datos de monitoreo de tanqueros de Refinitiv Eikon y Equasis. El crudo transportado por las empresas representa alrededor del 3,9% de las exportaciones totales del país hasta el 18 de noviembre.

El valor del petróleo fue de unos 208,5 millones de dólares a precios de mercado para el crudo Merey, la variedad insignia del país.

En cuanto al destino de este crudo. Un grupo de empresas hasta ahora desconocidas surgió este año como los compradores clave del petróleo venezolano. De acuerdo con Reuters la mayoría de estas empresas fueron registradas este año por una firma con sede en Moscú. Rusia siempre ha sido uno de los principales aliados del país caribeño.

Por su parte, EEUU a través de un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó que “estamos siguiendo de cerca este tipo de esfuerzos creativos de las empresas para evadir sanciones”.

“Quienes están detrás de empresas fantasmas no harían bien en considerarse protegidos de las sanciones”, agregó.

El portavoz se negó a comentar sobre futuras sanciones sin embargo agregó que: “Tanto amigos de Estados Unidos como adversarios deben saber que sus compañías, empresas fachada y tanqueros siguen siendo vulnerables a sanciones si son cómplices de actividades que faciliten las exportaciones de PDVSA al exterior y los esfuerzos del régimen de Maduro para evadir sanciones”.