Eminem demanda a Meta por 109 millones por uso indebido de su música

Eight Mile Style, la firma encargada de gestionar los derechos editoriales del rapero Eminem, ha iniciado una demanda multimillonaria contra Meta Platforms, matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp. La editorial acusa a la compañía tecnológica de utilizar sin permiso más de 240 canciones del catálogo del artista en sus plataformas.

La acción legal, presentada el pasado 30 de mayo, reclama una compensación que supera los 109 millones de dólares. Entre las canciones presuntamente utilizadas sin autorización figuran algunos de los mayores éxitos de Eminem, como Lose Yourself y Without Me.

Según la demanda, herramientas populares como "Reels" y "Original Audio" permiten que los usuarios compartan y reutilicen fragmentos musicales sin licencias válidas ni reconocimiento a los autores, lo cual, según la editorial, ha creado un entorno de infracción masiva dentro de las plataformas de Meta.

Eight Mile Style exige una indemnización de hasta 150 mil dólares por cada una de las 243 canciones involucradas, lo que representa una cifra total de más de 109 millones de dólares. La empresa señala además que esta falta de acuerdos adecuados ha generado pérdidas económicas considerables y ha afectado el valor comercial del repertorio del artista.

Hasta el momento, Meta no ha respondido públicamente a las acusaciones.