Embajada de EEUU en Arabia Saudita sufre ataque con drones iraníes

La Embajada de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudita, fue alcanzada por dos drones procedentes de Irán, según reportes de funcionarios estadounidenses. También lo confirman evaluaciones preliminares del Ministerio de Defensa saudí, informó ABC News.

El ataque ocurrió durante la noche, cuando la embajada estaba prácticamente vacía, y hasta el momento no se reportan heridos. Sin embargo, las autoridades advirtieron que la amenaza sobre el complejo diplomático continúa activa.

Ante la situación, la Misión de EE UU en Arabia Saudita emitió una alerta de “shelter in place” para las ciudades de Yeda, Riad y Dhahrán. Además, limitó los viajes no esenciales a instalaciones militares en la región. El aviso recomienda a los ciudadanos estadounidenses permanecer en resguardo inmediato. También sugiere mantener un plan de seguridad personal.

El Departamento de Estado no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios.