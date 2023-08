Elon Musk y Mark Zuckerberg ponen fecha para su combate “cara a cara” en el ring

Elon Musk y Mark Zuckerberg van en serio con su combate “cara a cara” en el ring, cual sería transmitido en Twitter.

La pelea entre estos dos empresarios de la tecnología se anunció hace unas semanas, generando expectativa entre sus seguidores.

El combate “cara a cara comenzó con una simple “riña” en las redes sociales, y se ha intensificado luego que Zuckerberg anunció su nueva plataforma “Threads”.

Musk llegó a asegurar que la pelea se podría dar en el Coliseo de Roma o en Las Vegas.

El pasado 6 de agosto, el multimillonario detalló que la pelea sería transmitida en X, la plataforma que todos conocemos como Twitter y que adquirió hace un año por 44 mil millones de dólares.

Además. señaló que los fondos serían donados a los veteranos de guerra.

Por su parte, Zuckerberg señaló que el combate “cara a cara” se desarrollaría el 26 de agosto, fecha que aún no es oficial.

Expertos han señalado que, si la pelea solo se transmite por Twitter, ambos empresarios llegaron a un acuerdo económico. De lo contrario, la pelea también sería transmitida en Facebook, Instagram y Threads.

Zuck v Musk fight will be live-streamed on 𝕏.

All proceeds will go to charity for veterans.

— Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023