Elon Musk se reúne con los líderes de BRIDGE en Emiratos Árabes Unidos para explorar el futuro de los medios de comunicación, la tecnología y la inteligencia artificial, y recibe una invitación para la inauguración de la Cumbre BRIDGE 2025.

PALO ALTO, California--(BUSINESS WIRE)--Elon Musk, director ejecutivo de X, SpaceX, Tesla y Starlink, se reunió con los líderes de la Cumbre BRIDGE en la sede de Tesla ubicada en Palo Alto, California, para deliberar acerca del futuro de la tecnología y los medios de comunicación y analizar la colaboración. Durante la reunión, Musk recibió la invitación para participar en la inauguración de la Cumbre BRIDGE, la primera reunión más grande de medios de comunicación, contenidos y entretenimiento que se celebrará en Abu Dhabi (del 8 al 10 de diciembre).









La delegación de BRIDGE estuvo encabezada por Su Excelencia Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente de la Oficina Nacional de Medios de Emiratos Árabes Unidos, el Consejo de Medios de Comunicación de Emiratos Árabes Unidos y BRIDGE. La reunión se alinea con la estrategia de BRIDGE de crear alianzas con líderes de la tecnología y centros de innovación global, y abrir caminos para la colaboración entre la industria de los medios de comunicación y las tecnologías avanzadas.

El debate se centró en la IA, los centros de datos y la integridad de contenido como impulsores de la transformación. Musk hizo hincapié en que la innovación dependerá de la capacidad de los países de suministrar centros de datos impulsados por una energía limpia y asequible, destacando el sólido posicionamiento de los Emiratos Árabes Unidos. Su Excelencia Al Hamed afirmó que los Emiratos Árabes Unidos brindan energía limpia y a bajo costo con capacidades a gran escala y competitividad global, reforzando su disposición como líder en IA y tecnologías avanzadas.

Musk elogió la visión prospectiva de los Emiratos Árabes Unidos bajo el liderazgo de Su Excelencia Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan y destacó los esfuerzos de Su Excelencia Sheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan y el rol de la Universidad de Inteligencia Artificial Mohamed bin Zayed al consolidar la posición de los Emiratos Árabes Unidos como centro de innovación.

Durante un recorrido por el laboratorio de robótica Optimus, las partes conversaron acerca de lograr un equilibrio entre la innovación y el marco normativo ético. Se destacó la necesidad de un marco global para el uso responsable de la IA en la creación, la regulación y la distribución de contenido.

Se analizaron las oportunidades de cooperación, incluido el ecosistema de medios de comunicación y tecnología de los Emiratos Árabes Unidos, la potencial colaboración de innovación en medios de comunicación e IA, el contenido educativo para que los jóvenes se involucren en ciencia y emprendimiento, e iniciativas que vinculan a la tecnología verde con las narrativas de los medios de comunicación.

Su Excelencia Al Hamed, señaló: “Los Emiratos Árabes Unidos consideran que los medios de comunicación son una fuente poderosa capaz de reformular el conocimiento y concientizar. La colaboración con instituciones líderes permite el intercambio de conocimientos, acelera la adopción de soluciones innovadoras y genera un impacto tangible y sostenible”.

La Cumbre BRIDGE proporcionará “una plataforma extraordinaria para probar soluciones audaces y poco convencionales” a fin de ayudar a reformular la industria de los medios de comunicación, regenerar la confianza y definir un futuro en común.

Fuente: AETOSWire

