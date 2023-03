Elon Musk se burla en público de un empleado de Twitter con discapacidad que no sabía si había sido despedido

Elon Musk se burló públicamente de un empleado de Twitter que no sabía si había sido despedido en una reciente ronda de recortes y habló con desdén de la discapacidad del empleado en una serie de tuits.

Un director sénior de Twitter con sede en Islandia, Haraldur Thorleifsson, tuiteó a Musk que el acceso a su computadora se había cortado nueve días antes, cuando se informó que Twitter despidió a unos 200 empleados.

Thorleifsson, al no saber si seguía siendo empleado de la empresa, dijo en su tuit, “su jefe de recursos humanos no puede confirmar si soy un empleado o no”.

Por lo que Musk respondió en un tuit preguntando: “¿Qué trabajo has estado haciendo?”. Y cuando Thorleifsson proporcionó una lista de sus tareas en respuesta, Musk pareció poner en duda varios puntos. “Fotos o no sucedió”, tuiteó.

En un tuit separado, el multimillonario dijo que Thorleifsson “no hizo ningún trabajo real, alegó como excusa que tenía una discapacidad que le impedía escribir a máquina”.

De esta manera, Thorleifsson se vio obligado a aclarar en un tuit, que padece distrofia muscular, una enfermedad degenerativa que lo puso en silla de ruedas hace más de 20 años. “No puedo hacer trabajo manual (que en este caso significa escribir o usar un mouse) durante largos períodos de tiempo sin que mis manos comiencen a tener calambres”, explicó.

“Sin embargo, puedo escribir durante una hora o dos a la vez. Esto no fue un problema en Twitter 1.0 ya que yo era un director sénior y mi trabajo consistía principalmente en ayudar a los equipos a avanzar, brindarles consejos estratégicos y tácticos”, agregó Thorleifsson.

Luego del intercambio de tuits con Musk, Thorleifsson confirmó en un tuit que el jefe de recursos humanos de Twitter había confirmado que ya no trabajaba en la empresa y aseveró que “el siguiente paso es averiguar si Twitter me pagará lo que me deben según mi contrato.