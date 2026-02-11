Elon Musk prioriza la colonización de la Luna antes que Marte

Elon Musk, fundador de SpaceX, ha reiterado durante años que su objetivo principal es llevar a la humanidad a Marte y establecer allí una colonia permanente. Desde la creación de la empresa en 2002, el llamado “plan Marte” ha sido el eje central de su visión, al considerar al planeta rojo como el mejor candidato para la expansión humana fuera de la Tierra.

Sin embargo, el empresario sorprendió recientemente al anunciar un giro estratégico: SpaceX ahora priorizará la Luna como primer paso para la colonización espacial. A través de una publicación en la red social X, Musk explicó que la compañía busca construir una ciudad autosuficiente en la Luna en el corto plazo, ya que este objetivo podría alcanzarse en menos de diez años, mientras que un asentamiento en Marte tomaría más de dos décadas.

Musk señaló que la principal ventaja de la Luna es su cercanía. Mientras que los viajes a Marte solo son posibles cuando los planetas se alinean cada 26 meses y requieren trayectos de aproximadamente seis meses, las misiones lunares pueden realizarse cada diez días y duran apenas dos días. Esto permitiría a SpaceX avanzar más rápido, probar tecnologías con mayor frecuencia y acelerar el desarrollo de una ciudad lunar.

El magnate ya había insinuado este cambio en una actualización reciente sobre el futuro del cohete Starship, el vehículo totalmente reutilizable que SpaceX desarrolla para misiones interplanetarias. Según Musk, los avances en transferencia de combustible en el espacio permitirán que Starship transporte grandes cargas a la superficie lunar, facilitando la instalación de bases permanentes para investigación científica y producción industrial.

Además, Musk destacó que la Luna podría convertirse en un centro clave para la fabricación de satélites utilizando recursos lunares, lo que reduciría costos y permitiría desplegar infraestructura espacial a gran escala. Aunque Marte sigue siendo el destino final, la Luna se perfila ahora como el primer gran paso en la ambiciosa meta de SpaceX de expandir la vida humana más allá de la Tierra.