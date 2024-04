Elon Musk ofreció restablecer la verificación de usuarios de manera gratuita en X con una condición

Elon Musk, el multimillonario dueño de Tesla, SpaceX y la red social X, ofreció restablecer de forma gratuita la insignia azul de verificación en X, una función que había estado reservada previamente solo a los suscriptores de pago.

Sin embargo, esta generosa oferta viene con una sola condición, “los usuarios que cuenten con más de 2.500 seguidores verificados podrán obtener gratis los servicios de pago de X”, señaló Musk en un comunicado.

Desde que Musk adquirió la plataforma hace un año y medio, ha estado implementando cambios drásticos, siendo el más notable la introducción de Twitter Blue, o como ahora se conoce, X Premium.

Este modelo de suscripción, que reservaba la insignia azul de verificación para aquellos dispuestos a pagar, generó una serie de controversias y especulación entre los usuarios, muchos de los cuales se negaron a desembolsar dinero, por lo que antes era un símbolo de autenticidad y relevancia.

La abogada televisiva Katie Phang preguntó sarcásticamente: “¿Qué es esta insignia azul aleatoria que no he pedido ni pagado?”, mientras que el actor Mark Hamill bromeó diciendo: “Gente: por favor, no me juzguen por mi símbolo azul gratuito”.

Inicialmente, la verificación de cuentas en X se otorgaba a individuos y entidades de interés público, como periodistas, políticos y celebridades, que demostraban ser auténticos, relevantes y activos en la plataforma. Sin embargo, con los cambios introducidos por Musk, la verificación se convirtió en un privilegio accesible mediante suscripción, perdiendo así parte de su valor y significado.

Aunque algunos usuarios han optado por ocultar la insignia azul en protesta por la monopolización de la misma, otros se sienten atrapados en una situación en la que se les “obliga” a lucirla en sus perfiles.