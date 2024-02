Elon Musk niega la venta de servicio Starlink a Rusia, mientras Ucrania busca neutralizar su uso militar

Elon Musk ha desmentido categóricamente los rumores que indicaban que su empresa SpaceX había vendido terminales de Starlink a Rusia. En una publicación en redes sociales, Musk afirmó que hasta el momento no se ha vendido ningún Starlink, directa o indirectamente, al país euroasiático.

Las declaraciones de Musk surgieron en respuesta a las afirmaciones de Andriy Yusov, portavoz de la Inteligencia de Defensa de Ucrania, quien señaló que Rusia estaría accediendo a los terminales Starlink a través de terceros países. Además, Yusov calificó a Rusia como el “Estado terrorista número 1” y el “Estado contrabandista número 1”.

Por su parte, la Inteligencia de Defensa de Ucrania confirmó el uso de terminales Starlink por parte de las fuerzas rusas en áreas ocupadas, especialmente en la región de Donetsk, generando preocupación en Ucrania, que considera a Starlink como un elemento crucial en las comunicaciones en el campo de batalla.

Ante estas acusaciones, SpaceX emitió un comunicado afirmando que la compañía no realiza negocios con el gobierno ruso ni con su ejército. Además, aseguró que investigaría cualquier reclamo sobre el uso indebido de los terminales Starlink y tomaría medidas para desactivarlos si se confirmaban dichas irregularidades.

