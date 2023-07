Elon Musk limitará la cantidad de tuits que se pueden leer por día

Elon Musk confirmó este sábado que se limitará la cantidad de tuits que se pueden leer por día en Twitter para garantizar la protección de datos.

La noticia ha generado una ola de comentarios, generando polémica y memes en las distintas plataformas.

“Twitter limitará la cantidad de tuits que se podrán leer por día”, fue el anuncio que se convirtió en acontecimiento mundial.

Según explicó el propio Elon Musk, las cuentas gratuitas podrán leer solo 600 posts y las verificadas tendrán la capacidad de ver más de 6,000 posts.

Elon Musk señaló que se trata de una estrategia para evitar la extracción y el abuso de datos de la plataforma.

A pesar de las explicaciones, críticos aseguran que solo se trata de una estrategia para que las cuentas comiencen a pagar para el servicio premium.

Twitter ha detallado que cuando un usuario alcance la cantidad de tuits aparecerá un mensaje, confirmándole que ha alcanzado la cuota diaria.

“Lo sentimos, has alcanzado el límite de frecuencia de consultas. Esperando unos minutos e inténtelo de nuevo”, cita el mensaje que a ciento de usuarios les apareció este sábado.

Al principio se creyó que era una caída mundial, pero posteriormente el dueño de Twitter explicó lo que ocurría.

“La nueva limitación en la cantidad de tuits es una medida drástica luego de confirmar que las empresas de Inteligencia Artificial están robando datos”, se acotó.

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:

– Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

– Unverified accounts to 600 posts/day

– New unverified accounts to 300/day

— Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023