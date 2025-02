Elon Musk le declara públicamente su amor a Donald Trump 

El multimillonario y funcionario estadounidense, Elon Musk, ha generado polémica al declararle públicamente su amor al presidente Donald Trump.

La publicación, hecha en X, rápidamente se viralizó y como era de esperarse se convirtió en noticia en los distintos medios a nivel mundial.

"Amo a@realDonaldTrump tanto como un hombre heterosexual puede amar a otro hombre", escribió Musk sobre su admiración y amor por el mandatario estadounidense.

La declaración pública de su amor cuenta con más de 27 mil compartidos y 21 mil comentarios, en su mayoría riéndose y dejando entrever que todo es una de las bromas del multimillonario.

Desde que Trump anunció su deseo de participar en las elecciones, Musk le mostró su apoyo; financiando su campaña con millones de dólares que dieron fruto tras vencer a la demócrata Kamala Harris.

Musk se ha convertido en uno de los hombres de confianza de Trump, razón por la cual no sorprende que le declare su amor públicamente en tono de broma o sarcasmo.

Entre las acciones del multimillonario que han estremecido la política de EEUU se destaca el conflicto con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

El organismo estaría a punto de desaparecer luego que Trump sugiriera su cierre por actos de corrupción, como el financiamiento para desestabilizar al gobierno de Venezuela, la pandemia del coronavirus y la ideología de género.

I love @realDonaldTrump as much as a straight man can love another man

— Elon Musk (@elonmusk) February 7, 2025