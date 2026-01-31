Elon Musk intercambió correos con Epstein: "La fiesta más salvaje de tu isla" 

El reciente descubrimiento de un correo de Elon Musk a Epstein ha generado controversia a nivel mundial.

Según reveló la prensa internacional, el fundador de Tesla y SpaceX envió un mensaje a Jeffrey Epstein preguntando “¿qué día/noche será la fiesta más salvaje en tu isla?”.

La aparición de este correo reaviva especulaciones sobre el vínculo entre Musk y el conocido financista estadounidense, condenado por delitos sexuales.

La información, extraída de una serie de documentos legales y filtrada por el medio estadounidense The Wall Street Journal, pone a Elon Musk nuevamente en el centro del debate sobre las conexiones de Epstein con figuras influyentes del ámbito tecnológico y empresarial.

¿Qué decía el correo de Musk a Epstein y por qué es relevante?

El contenido exacto del mensaje fue publicado por distintos medios, pero se centra en una invitación a una supuesta fiesta organizada en la isla privada de Epstein, sitio rodeado de escándalos y acusaciones durante años.

Aunque Musk ha negado reiteradamente una relación cercana con Epstein, el correo resalta dudas no solo sobre lazos personales, sino sobre el alcance de la red de influencia del financista entre los más poderosos del mundo.

Es importante aclarar, según varias publicaciones, que no existen evidencias de que Musk haya participado en ninguna de las actividades ilícitas asociadas a Epstein.

La noticia ha sido ampliamente difundida, generando intensos debates sobre la transparencia de las élites y la responsabilidad de figuras públicas.

Muchas preguntas surgen sobre la autenticidad de la relación Musk-Epstein y lo que implica para el debate sobre influencia, poder y ética en el entorno tecnológico.