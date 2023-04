Elon Musk elimina marcas de verificación azules en Twitter

Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, ha comenzado a eliminar marcas de verificación azules en las cuentas de Twitter. Este movimiento es parte de un cambio en el sistema de verificación de la plataforma de redes sociales, que ahora otorga marcas de verificación solo a aquellos que pagan una suscripción mensual de $8 para unirse al servicio de suscripción Twitter Blue.

Este cambio ha generado críticas de algunos usuarios destacados, como el actor William Shatner y la activista contra el acoso Monica Lewinsky, quienes argumentan que como usuarios avanzados que llaman la atención sobre el sitio, no deberían tener que pagar por una función que los proteja de la suplantación de identidad.

La implementación inicial del cambio no fue del todo efectiva, ya que los “chequeos” azules desaparecieron y reaparecieron en algunas cuentas, y varias cuentas verificadas de alto perfil no parecían perder sus marcas al principio.

Sin embargo, Twitter retiró la marca de verificación de la cuenta de The New York Times, un medio que ha sido objeto de críticas repetidas por parte de Musk, y modificó el lenguaje en su sitio web de una manera que no explica claramente las razones por las que se verifica a los usuarios.

A pesar de las críticas, Musk ha defendido el cambio como una forma de “tratar a todos por igual” y ha argumentado que no debería haber un estándar diferente para las celebridades. Además, la función paga podría generar ingresos para la plataforma, lo que podría ayudar a Musk, quien tiene una deuda significativa después de comprar Twitter por $ 44 mil millones.

Durante la semana pasada, Elon Musk publicó un tuit en el que anunciaba que la fecha límite para eliminar las marcas de verificación azules heredadas sería el 20 de abril, una fecha que tiene un significado especial para Musk y los entusiastas de la marihuana.