Elon Musk desata polémica por publicaciones sobre “declive” de la mayoría blanca

El empresario tecnológico Elon Musk volvió a generar controversia tras publicar mensajes en los que afirmó que “los blancos son una minoría que está desapareciendo rápidamente”. La declaración fue realizada el 22 de enero, poco antes de su participación en el World Economic Forum en Davos, Suiza, y acompañó la difusión de un video de un influencer irlandés con discurso antiinmigración sobre cambios demográficos.

De acuerdo con un análisis publicado por The Guardian, durante enero el también director ejecutivo de Tesla compartió o comentó contenidos relacionados con teorías sobre la “amenaza” a la mayoría blanca, mensajes vinculados a la llamada ciencia racial y publicaciones de corte nativista en 26 de los 31 días del mes.

Especialistas en extremismo citados por el medio señalaron que el tono y la frecuencia de estas publicaciones representan un acercamiento más explícito a narrativas asociadas con el supremacismo blanco. Heidi Beirich, cofundadora del Global Project Against Hate and Extremism, indicó que varios de los mensajes revisados coinciden con discursos tradicionalmente promovidos por movimientos nacionalistas blancos.

Musk, propietario de la red social X, ha rechazado en reiteradas ocasiones ser racista o antisemita. También ha afirmado que condena el terrorismo y que no promueve la violencia. Sin embargo, el debate sobre el impacto de sus publicaciones continúa, dado el alcance de su plataforma y la influencia que ejerce entre millones de seguidores en todo el mundo.