Elon Musk desarrolla chip que permitirá que música sea transmitida directamente al cerebro

El excéntrico multimillonario dueño de Tesla y SpaceX, Elon Musk ha afirmado a través de su cuenta de Twitter que su misteriosa compañía NeuralInk esta trabajando en un chip cerebral que permitirá a sus usuarios transmitir música directamente a su cerebro.

Musk lo afirmó en Twitter, en respuesta a un usuario que le preguntó si esta opción sería posible gracias a las innovaciones que desarrolla Neuralink, Musk contestó con un sencillo “Sí” a la pregunta del científico informático Austin Howard.

If we implement neuralink – can we listen to music directly from our chips? Great feature. https://t.co/RwVLnS5JbL

— Austin Howard (@a_howard8) July 19, 2020