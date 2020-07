Musk sobre Bolivia: “Nosotros damos Golpes de Estado a quien queramos”

Elon Musk, el CEO de Tesla y SpaceX recientemente realizó por medio de Twitter unas polémicas declaraciones en cuanto a su postura política sobre el Golpe de Estado hacia Evo Morales, en Bolivia. Musk, confirmó estar a favor de la ilegitima destitución al presidente Morales. Esta publicación ha generado indignación en muchos de sus seguidores.

La discusión inició por un tweet que publicó el magnate Musk, refiriendose al paquete de estímulo, lo cual es un método utilizado por los gobiernos de varios países para estimular la economía y salvar a su país de una crisis financiera, devolviendo parte de los impuestos a la población. “Otro paquete de estímulo gubernamental no está en el mejor interés de la gente, en mi opinión” señaló el CEO de Tesla.

Another government stimulus package is not in the best interests of the people imo

De inmediato, un usuario de Twitter, contestó “¿Sabes qué no era lo mejor para la gente? El gobierno de los Estados Unidos organizando un golpe de estado contra Evo Morales en Bolivia para que pueda obtener el litio allí.” A lo que Elon Musk destapo su postura ante el Golpe de Estado que atravesó el país boliviano, “¡Golpearemos a quien queramos! Trata con eso“.

We will coup whoever we want! Deal with it.

La controversial discusión sacudio Twitter y figuras políticas como el mismo Evo Morales, ex presidente de Bolivia, quien tuvo que abandonar su país y buscar refugio debido a las presiones de las injerencias internacionales en su gobierno, contestó de manera contundente al tweet del multimillonario, Elon Musk. Haciendo énfasis en la evidente prueba de que el Golpe de Estado fue debido al interés por los recursos minerales y petrolíferos de la nación boliviana.

“Elon Musk, dueño de la fábrica más grande de autos eléctricos, dice sobre el golpe de Estado en #Bolivia: “Nosotros golpearemos a quien queramos”. Otra prueba más de que el golpe fue por el litio boliviano; y dos masacres como saldo. ¡Defenderemos siempre nuestros recursos!

Así mismo Bernie Sanders ,senador del Partido demócrata y ex candidato presidencial de Estados Unidos, se pronunció antes las infames declaraciones de Musk, tildándolo de hipócrita por el tweet inicial sobre el paquete de estímulos gubernamentales.

“Que hipócrita. Elon Musk ha recibido miles de millones en bienestar corporativo de los contribuyentes estadounidenses. Ahora quiere evitar que 30 millones de estadounidenses que perdieron sus empleos reciban $ 600 por semana en beneficios de desempleo, mientras que su riqueza ha aumentado en $ 46.7 mil millones en los últimos 4 meses. Patético.”

What a hypocrite. Elon Musk has received billions in corporate welfare from U.S. taxpayers. Now he wants to stop 30 million Americans who lost jobs from receiving $600 a week in unemployment benefits, while his wealth has gone up by $46.7 billion over the past 4 months. Pathetic. https://t.co/hECaTul3ZI

— Bernie Sanders (@BernieSanders) July 24, 2020