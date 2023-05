Elon Musk advierte que “no se puede confiar en WhatsApp”

El multimillonario Elon Musk advirtió que no se puede confiar en WhatsApp luego que un ingeniero de Twitter fuera víctima de un error de configuración de su micrófono.

El ingeniero mostró que tenía acceso al micrófono de su celular cuando no lo estaba usando. Ante esto, el CEO de Twitter reiteró su desconfianza con WhatsApp.

“El incidente comenzó el 6 de mayo de 2023, cuando un usuario publicó una imagen que revela la aplicación WhatsApp ha tenido acceso al micrófono de su smartphone durante toda la madrugada”.

Con captura de pantalla, el ingeniero expuso a la aplicación. Inmediatamente, Musk aseguró que no se puede confiar en la plataforma.

“WhatsApp ha estado usando el micrófono en segundo plano, mientras dormía y desde que me desperté a las 6 a. m. (¡y eso es solo una parte de la línea de tiempo!) ¿Qué está pasando?”, escribió Dabiri.

WhatsApp has been using the microphone in the background, while I was asleep and since I woke up at 6AM (and that's just a part of the timeline!) What's going on? pic.twitter.com/pNIfe4VlHV

— Foad Dabiri (@foaddabiri) May 6, 2023