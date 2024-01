Ellie Goldstein: la modelo con Síndrome de Down que representa a Vogue

Ellie Goldstein, a sus 18 años, hizo historia al ser la primera en protagonizar una campaña de moda de lujo siendo una persona con síndrome de Down, pero su interés por la moda comenzó aún antes, a los 5 años, cuando decidió ser modelo. Ahora, a los 21 años, con trabajos importantes para Vogue, Gucci y Adidas, así como múltiples portadas de revistas, se enorgullece de romper barreras y lograr que la moda no pueda ignorar la discapacidad.

Aunque se habla de inclusión, la industria de la moda ha sido lenta en abrazar la diversidad. Según la OMS, el 15% de las personas tienen alguna discapacidad, siendo la minoría más grande del mundo. A pesar de estimarse que el mercado de ropa adaptativa alcanzará los 400 mil millones de dólares para 2026, la industria aún no satisface adecuadamente sus necesidades. Goldstein es una de las pocas modelos con discapacidad seleccionadas para campañas y desfiles de moda.

El camino para Goldstein no fue fácil. Diagnosticada con síndrome de Down al nacer, desafió las expectativas médicas. Desde pequeña mostró amor por la danza y el drama, actuando en el Royal Albert Hall y la Royal Opera House desde los 5 años. Aunque no todos reconocieron su potencial de inmediato y aún lidia con suposiciones sobre su capacidad de comunicarse, su determinación no cede.

Su camino hacia el modelaje inició a los 15 años, cuando se unió a Zebedee Management. Su amor por la moda y su carisma la llevaron a campañas importantes, como la de “Unconventional Beauty” de Gucci en 2020, marcando una prueba de que nunca abandonará sus sueños.

Ellie busca más diversidad en la moda, sueña con modelar para Louis Vuitton y aspira a más portadas de revistas. Más allá del trabajo, estudia artes escénicas y disfruta de actividades como clases de baile y sigue apoyando causas benéficas. Su enfoque en la verdadera belleza va más allá de las apariencias, enfatizando la importancia de la personalidad.