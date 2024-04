Ella es Alba Renai, la influencer que desplazó a presentadores humanos en un reality show

Polémica ha generado la contratación de Alba Renai, una presentadora creada con inteligencia artificial, para que sea el rostro del reality “Supervivientes” en España.

Aunque muchos no percibieron a simple vista que la conductora no era real, algunas personas al enterarse de que Renai ha desplazado a presentadores humanos han alzado la voz en contra.

Desde que Alba Renai fue presentada en las redes sociales, su belleza cautivó a miles de seguidores; quienes ahora la verán triunfar como conductora del reconocido reality.

El canal Telecinco de España calificó la contratación como un paso importante en la innovadora colaboración para mejorar el entretenimiento tradicional.

“La inclusión de Alba Renai es un gran formato de televisión suponer un importante paso en la innovadora colaboración entre el entretenimiento tradicional y las nuevas formas de comunicación digital protagonizadas por la Inteligencia Artificial”, detalla Telecinco en un comunicado de prensa.

La joven influencer fue creada por la empresa Be a Lion, una filian de Mediaset España, que utilizó un importante equipo de trabajo para darle vida a Alba Renai.

“Se consultaron a 350 personas para preguntarles cuáles eran los atributos que más valoraban de un famoso en cuento a sus rasgos físicos y personalidad”, detalló Be a Lion sobre su modelo.

La empresa asegura que su presentadora personifica la esencia de la gente joven con su estilo de vida urbano y saludable.

“Su debut en Instagram y TikTok ha generado un impacto significativo en el universo digital, convirtiéndose en una figura cada vez más influyente”, dijo la compañía.

No es la primera modelo o presentadora creada por la inteligencia artificial que desplaza a los trabajadores humanos.