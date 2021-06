Elizaga, la mujer de 40 años que gastó todos sus ahorros para ser una feliz madre soltera

Michele Elizaga, es una mujer de 40 años de edad que gastó todos sus ahorros para ser una feliz madre soltera por medio de la donación de esperama.

Según relato de la mujer, hoy disfruta la maternidad con su hijo Matthew, un bello y simpático pequeño que nació con síndrome de Down.

Indicó que como soñaba con ser madre decidió gastar todo su dinero para tener a un pequeño sin la necesidad de una pareja.

Para Elizaga ser madre soltera le ha mostrado el camino del amor y la satisfacción, algo que buscaba desde hace muchos años.

“Estaba en Costa Rica celebrando mi cumpleaños número 40. Platicábamos de lo mucho que me gustaría ser mamá y que temía que el tiempo se acababa”, relató la mujer.

Indicó que fue una amiga que le dijo que podía tener hijos sin necesidad de esperar esa pareja perfecta que buscaba.

“Al día siguiente me desperté con la idea de un bebé en mi cabeza y me sentí con la necesidad de perseguir este propósito”, aseguró Elizaga.

Señaló que en su mente siempre existió la idea de casarse y tener una familia, pero con el pasar del tiempo se dio cuenta que esa decisión no funcionaba con ella.

“No lo cambiaría por nada en el mundo y no podría imaginarlo de otra manera. Ha sido una experiencia empoderante y me he sorprendido con mi fuerza y habilidad”, puntualizó.

Elizaga, ahora se dedica a darle fuerza a otras tantas mujeres que desean ser madres, pero se sienten inseguras por no tener una pareja.