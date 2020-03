Elizabeth Warren se retira de la contienda electoral demócrata

BOSTON – La senadora Elizabeth Warren de Massachusetts abandonó la carrera presidencial este jueves. Su salida se da luego de una “decepcionante” derrota en el Super Martes y de vestigios de convertirse brevemente en la favorita el otoño pasado que la postulaban como la preferida de la élite progresista.

Warren logró expulsar al multimillonario centrista, el ex alcalde de Nueva York Michael R. Bloomberg, de la carrera con actuaciones de debate que mostraron sus habilidades evidentes y su potencial político.

En octubre pasado, de acuerdo con la mayoría de las encuestas nacionales, Warren fue la pionera nacional en el campo demócrata. Para diciembre, había caído al borde del nivel superior, herida por un debate presidencial en noviembre donde sus oponentes la atacaron sin descanso. Ella invirtió mucho en los primeros estados, con un juego que era la envidia de sus rivales. Pero no valió la pena: en los primeros cuatro estados de votación anticipada, Warren se deslizó del tercer lugar en Iowa al cuarto en New Hampshire y Nevada al quinto en Carolina del Sur. Para el Súper Martes, su campaña había terminado efectivamente, con el golpe final de un tercer lugar en las primarias de su estado natal, Massachusetts.

La derrota aclara que el campo demócrata que comenzó con un número récord de candidatas se ha convertido en una competencia de hombres de 77 años en adelante: el ex vicepresidente Joseph R. Biden Jr., de 77 años, y el Sr. Sanders de Vermont, de 78.

La salida de Warren también despeja el carril izquierdo del partido para el Sanders, quien tuvo una presentación más silenciosa en el Súper Martes de lo que las encuestas habían predicho. La campaña de Sanders ahora tendrá como objetivo atraer a suficientes partidarios ideológicamente progresivos para colocarlo en la cima de una primaria muy disputada.

Warren llegó a la escena política después del colapso financiero de 2008 y saltó al estrellato con sus acusaciones de Wall Street y el capitalismo sin restricciones. En 2016, algunas organizaciones progresistas organizaron campañas de “Run Warren Run” y su eventual rival presidencial, Sanders, presentó su nombre como una posible rival para Hillary Clinton, pero Warren resistió el impulso de postularse.

Cuatro años después, cuando Warren decidió perseguir la nominación demócrata, entró en un terreno político cambiado, un paisaje desafiante cuyos obstáculos nunca pudo superar. Las acciones políticas de Sanders se habían disparado después de que se enfrentó a Clinton en 2016, dándole una ventaja inmediata en la recaudación de fondos y el reconocimiento de nombres que complicaron el camino electoral de Warren.

Los aliados y simpatizantes de Warren dijeron que la cuestión de la elegibilidad, que sería la apuesta más segura para derrotar al presidente, perjudica desproporcionadamente a todas las mujeres que se postularon para presidente en este ciclo. Los votantes fueron influenciados por una narrativa mediática de que una mujer tendría más dificultades para derrotar a Trump, informada por la inesperada pérdida de Clinton en 2016.

En eventos recientes, Warren había hablado directamente con los votantes sobre sus temores de elegibilidad, implorándoles que ignoraran a los expertos que la estaban descartando y votaran por su propia conciencia.

“Aquí está mi consejo: emitan un voto que los enorgullezca”, dijo Warren a los votantes en el Súper Martes, hablando en Detroit. “Emite un voto desde tu corazón. Vote por la persona que cree que será el mejor presidente de los Estados Unidos “.

Aunque sus aliados enfatizan las barreras estructurales, las deficiencias de Warren como candidata tuvieron mucho que ver con su operación. En ocasiones, la campaña no reflejaba la urgencia de una candidatura que intentara hacer historia, no solo como la primera presidenta, sino también a través de un programa de trastornos sistémicos que incluiría atención médica administrada por el gobierno, universidad pública gratuita, estudiante cancelación de deudas, ruptura de grandes compañías tecnológicas, cuidado infantil universal y aumentos significativos de impuestos a las personas y corporaciones más ricas.

Durante los debates previos a las votaciones en Iowa y New Hampshire, dos estados donde Warren había invertido muchas de sus esperanzas presidenciales, ocupó un segundo plano frente a otros candidatos como Pete Buttigieg y Amy Klobuchar. Su campaña decidió no invertir mucho en publicidad televisiva, y fue dominada en las ondas radiales en estados de votación temprana como Iowa y New Hampshire. Su apuesta por la organización del personal no pudo cambiar la imagen.

También abrazó un mensaje vago que la declaraba la “candidata a la unidad”, dejando caer el mensaje centrado en la política que parecía resonar desde el principio y lanzándose a sí misma como el compromiso electoral entre la izquierda dominada por Sanders y el moderado dirigido por el exvicepresidente Biden.