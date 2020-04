Elisa Granato la primera italiana en probar la vacuna contra el Covid-19 de Oxford

Una mujer italiana identificada como Elisa Granato es la primera en probar la vacuna contra el Covid-19 desarrollada por la Universidad de Oxford y el Irbm Science Park.

La mujer de 32 años, investigadora de zoología y microbiología en el centro de estudios superior, decidió someterse a la prueba.

Soy una científica y quería apoyar un proyecto científico. Personalmente, tengo un cierto grado de confianza en esta vacuna”, dijo Granato.

La científica explicó en sus redes sociales que “la vacuna no contiene Covid-19 en absoluto. Solo hay una pequeña parte insertada en un virus diferente y no dañino. Esto evita que se propague, pero potencialmente puede activar el sistema inmunitario y así protegernos de Covid-19. No seré infectada intencionalmente con el coronavirus. El estudio se dirige a la producción de anticuerpos y a la protección inmunitaria del mundo real en los próximos meses”.

Antes de ser probada en la científica la vacuna fue certificada por un mes en monos.

“El pasado mes seis macacos Rhesus recibieron una dosis única y luego fueron expuestos a grandes cantidades del nuevo coronavirus, Covid-19, con las cuales otros monos ya habían enfermado”, detalla el informe de Oxford.

Han pasado 28 días desde las pruebas y permanecen sanos, lo que los científicos han calificado como un éxito.