“Elemental”, el filme con el primer personaje no binario de Disney, es un “fracaso”

Disney ha experimentado un nuevo fracaso taquillero con su producción “Elemental”, la cual prometía ser un éxito al presentar el primer personaje no binario.

Desafortunadamente, el filme no ha sido del agrado del público, y en su primer fin de semana solo logró recaudar 29 millones de dólares.

Muchos de los fanáticos del cine argumental que el fracaso de “Elemental” se debe a la imposición de las ideologías de género, específicamente por el personaje no binario.

Al parecer, los cuestionamientos contra Disney han hecho mella, y sus últimas producciones no han tenido la aceptación que esperaban.

“Ligthyear”, “Mundo Extraño” y otras producciones, se suman al fracaso de Disney, supuestamente por incluir personajes que se identifican con la comunidad LGTB.

Medios como Variety o The New York Times señalaron que “Elemental” no cumplió con las expectativas y que el filme es un fracaso.

A las opiniones de los expertos se suma el despido de la jefa de diversidad de género de Disney, Latondra Newton. Su salida de la compañía coincide con las últimas producciones, entre estas “La Sirenita”.

Newton aseguró que dejaba Disney por nuevos proyectos, pero unas horas después la compañía emitió un comunicado.

En ese momento, los fanáticos atribuyeron la salida la jefa de diversidad a “La Sirenita”, pero al parecer sería por el fracaso de “Elemental”.