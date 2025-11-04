Elecciones en Nueva York 2025: ¿Quiénes buscan gobernar la ciudad?

Zohran Mamdani, es el candidato por el Partido Demócrata para la alcaldía de la ciudad más grande de Estados Unidos y es el favorito en las encuestas para llevarse la victoria este martes.
Mamdani de 37 años nació en Uganda de una familia de intelectuales de la diáspora india, ha vivido en la ciudad de Nueva York desde que tenía siete años y obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2018.
Su ascenso en la política neoyorquina fue relativamente rápida, en 2020 elegido miembro de la Asamblea de Nueva York, y anunció su candidatura a la alcaldía en octubre del año pasado.
Como outsider, en las internas demócratas venció a Andrew Cuomo obteniendo el 56, 4% de los votos. La accesibilidad a la vivienda ha sido un pilar fundamental de la campaña de Mamdani, una de sus principales propuestas es congelar los precios de las viviendas y aumentar los hogares asequibles para los neoyorquinos.
Mamdani pertenece al lado progresista del Partido Demócrata de EEUU, aboga por imponer un impuesto fijo de 2% a aquellas personas que ganen más de un millón de dólares al año y aumentar el impuesto a sociedades corporativas.
El joven candidato también propone introducir autobuses gratuitos, establecer el salario mínimo en 30 dólares para el año 2030 y ampliar la oferta de guarderías.
El exgobernador Andrew Cuomo vuelve a la escena política y busca convertirse en el nuevo alcalde de Nueva York
Esta vez lo hace como candidato independiente, luego de perder las primarias demócratas ante el “outsider” Zohran Mamdani, lo que lo llevó a tomar distancia de su antiguo partido y apostar por una candidatura por cuenta propia.
Cuomo representa al establishment demócrata tradicional que intenta recuperar influencia en la ciudad más grande de Estados Unidos.
Su postulación también marca el regreso político del exgobernador, quien se vio obligado a renunciar en 2021 tras ser denunciado por acoso sexual por al menos 11 mujeres, un escándalo que lo sacó del poder y lo mantuvo alejado del foco público durante años.
Ahora, Cuomo ha sorprendido al conseguir importantes respaldos, entre ellos el del actual alcalde de Nueva York, Eric Adams, y el del multimillonario Elon Musk, quien generó polémica al publicar en su cuenta de X: “¡Vota por Cuomo!”.
En su plataforma electoral, el político promete reforzar la seguridad en la Gran Manzana, con la contratación de 5,000 nuevos agentes de policía y un plan para combatir los delitos cometidos con bicicletas eléctricas.
Además, busca ampliar el acceso a la vivienda, la atención médica, el transporte y el cuidado infantil, mientras propone retirar a las personas sin hogar de las calles y ofrecerles alternativas de reintegración social.
Andrew Cuomo intenta volver al poder con un mensaje de orden, seguridad y renovación, pero también enfrenta el reto de convencer a una ciudad que no olvida su pasado.