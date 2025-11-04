Elecciones en Nueva York 2025: ¿Quiénes buscan gobernar la ciudad?

Las elecciones en Nueva York 2025 captan la atención de la opinión pública internacional, especialmente en Latinoamérica, por el peso político que la ciudad ejerce tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo.

Este año, los neoyorquinos acudirán a las urnas para elegir a la nueva administración de la ciudad más grande del país.

Las campañas se han centrado en temas cruciales como la criminalidad, la inmigración, la vivienda y el transporte público.

Como ocurre cada ciclo electoral, el perfil de los candidatos refleja la diversidad de la ciudad y las distintas visiones de futuro.

PERFILES CANDIDATOS ELECCIONES NUEVA YORK