ELC asciende a Daniel Mahler al puesto de vicepresidente ejecutivo, Liderazgo de Categoría y Transformación Global

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–En el día de hoy, The Estée Lauder Companies (NYSE:EL) (“ELC”) anunció el ascenso de Daniel Mahler al puesto de vicepresidente ejecutivo de Liderazgo de Categoría y Transformación Global, con entrada en vigencia el 1 de julio de 2021. Continuará bajo el mando de Fabrizio Freda, presidente y director ejecutivo, y de Tracey T. Travis, vicepresidenta ejecutiva y directora financiera.





“La capacidad única de nuestro modelo de Transformación es un enfoque pionero en la industria que permite la evolución constante de nuestro negocio en el futuro”, señaló Fabrizio Freda. “Daniel es un líder dinámico con la habilidad única de alinearse a los accionistas y traducir las ideas en acción. Bajo su liderazgo, la división de Transformación está acelerando el negocio de ELC en áreas prioritarias de alto crecimiento y fortaleciendo nuestra capacidad de cambiar en forma estratégica y ganar más consumidores”.

A la fecha, Daniel ha liderado un amplio espectro de prioridades de cambios estratégicos para toda la empresa. Diseñó en conjunto y operativizó el modelo integrado de Transformación para acelerar pilares clave e incorporar estas capacidades dentro de la organización como formas nuevas y permanentes de hacer negocios. Sus contribuciones incluyen ayudar a orquestar las siguientes iniciativas de la empresa: expandir el establecimiento de la región de Asia y Pacífico como un segundo mercado principal a largo plazo; desarrollar el enfoque de ELC en la gestión de la cartera de categoría e innovación de la marca; cambiar en forma dramática las capacidades creativas de la marca; brindar apoyo a la transformación digital para ofrecer las mejores experiencias digitales personalizadas a los consumidores y acelerar el enfoque corporativo de ELC en materia de impacto y responsabilidad social.

“Bajo el liderazgo de Daniel, el modelo de Transformación ha demostrado ser un factor facilitador para ayudar a navegar en forma efectiva la pandemia de COVID-19”, comentó Tracey T. Travis. “Al aprovechar nuestras capacidades de Transformación, la empresa ha sido capaz de cambiar más rápidamente a áreas de crecimiento como China, el ámbito de internet y la capacidad de atender a consumidores cada vez más conscientes, a la vez que nuestro negocio se adapta a realidades posteriores al COVID”.

Daniel también continuará supervisando la capacidad de Liderazgo de Categoría de ELC con el objetivo de maximizar la cartera de marcas de ELC para ganar en cuidado de la piel, maquillaje, fragancias y cuidado del cabello. Al trabajar en c colaboración estrecha con el Grupo de Presidentes de ELC a la fecha, Daniel ha facilitado un nuevo proceso, en apoyo al modelo liderado por la marca de ELC, para ofrecer una perspectiva sobre la cual se puede actuar para ganar una porción del mercado como un equipo integrado en las categorías más grandes y de más rápido crecimiento, así como en subcategorías de belleza de prestigio mundial.

Daniel se incorporó a ELC como copresidente del Comité de Transformación Global en 2020, tras pertenecer a Kearney, una empresa de consultoría de gestión líder a nivel mundial. Inicialmente, su trabajo con ELC incluía el establecimiento del modelo de Transformación de la empresa y el desarrollo de. Equipo de Transformación Global.

Acerca de The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. es una de las empresas líderes mundiales en fabricación y comercialización de productos de cuidado de la piel, maquillaje, fragancias y productos para el cabello de primera calidad. Los productos de la empresa se venden en unos 150 países y territorios bajo nombres de marca que incluyen: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin Paris, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, BECCA, Too Faced y Dr.Jart+, además de la familia de marcas DECIEM, incluidas The Ordinary y NIOD.

ELC-L



ELC-C

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Inversionistas: Rainey Mancini

rmancini@estee.com

Prensa: Jill Marvin

jimarvin@estee.com