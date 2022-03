ELC anuncia nombramientos clave en la cúpula de liderazgo para su negocio de Servicios Viajes Minoristas

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–En día de la fecha, The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL)(“ELC”) anunció nombramientos clave en la cúpula de liderazgo para su negocio de Servicios de Viajes Minoristas, tras anunciar que Olivier Bottrie, el actual presidente global de Servicios de Viajes Minoristas y Desarrollo Minorista, se retirará en junio de 2022 tras una carrera profesional excepcional.

A partir del 1 de mayo de 2022, entrarán en vigencia los siguientes nombramientos:

Israel Assa , actual presidente de Servicios de Viajes Minoristas y Comerciales a Nivel Mundial , reemplazará a Olivier y será nombrado presidente global de Servicios de Viajes Minoristas a Nivel Mundial . Se radicará en Nueva York y estará bajo la supervisión directa de Peter Jueptner, presidente del sector Internacional. Se incorporará al Equipo de Liderazgo Ejecutivo (ELT) de la empresa.

, actual , reemplazará a Olivier y será nombrado . Se radicará en Nueva York y estará bajo la supervisión directa de Peter Jueptner, presidente del sector Internacional. Se incorporará al Equipo de Liderazgo Ejecutivo (ELT) de la empresa. Javier Simon , actual presidente de Servicios de Viajes Minoristas para Asia y el Pacífico, , ocupará el puesto de Israel y será nombrado presidente de Servicios de Viajes Minoristas y Comerciales a Nivel Mundial . Estará bajo la supervisión directa de Israel y se radicará en Suiza. Se incorporará al Equipo de Liderazgo Ejecutivo (ELT) de la empresa.

, actual , ocupará el puesto de Israel y será nombrado . Estará bajo la supervisión directa de Israel y se radicará en Suiza. Se incorporará al Equipo de Liderazgo Ejecutivo (ELT) de la empresa. Andrea Dorigo, vicepresidente sénior y gerente general de Servicios Minoristas a Nivel Global y presidente de Asuntos Comercial para Norteamérica continuará bajo la supervisión directa de Mark Loomis, presidente en Norteamérica para sus responsabilidades en Asuntos Comerciales en Norteamérica, y estará bajo la supervisión directa de Peter en lo referido a sus responsabilidades de Negocios Minoristas Globales.

““Estamos orgullosos de la excepcional profundidad y calidad del talento en toda la organización, y ahora que Olivier entra en su merecido retiro, nos complace ascender a Israel y Javier, dos líderes dinámicos, capacitados internamente y con mucha experiencia, a estos puestos de mayor responsabilidad”, dijo Peter Jueptner. “ELC mantiene su compromiso de invertir y hacer crecer nuestro talento local e internacional en todo el mundo, en particular cuando se trata de líderes como Israel y Javier, que tienen una amplia experiencia de primera mano en Servicios de Viajes Minoristas y una profunda experiencia global en todos los aspectos de la belleza de prestigio”.

Consulte debajo más información sobre las correspondientes designaciones de Israel y Javier, además de la línea jerárquica actualizada de Andrea.

Israel Assa, nombrado presidente global de Servicios de Viajes Minoristas a Nivel Mundial

Con más de 21 años de experiencia en The Estée Lauder Companies y Servicios de Viajes Minoristas, Israel Assa es reconocido en toda la industria como un apasionado administrador y constructor de marcas que ha defendido continuamente la innovación dentro del canal de los Servicios de Viajes Minoristas, lo que lo convierte en el único calificado para liderar la división de Servicios de Viajes Minoristas galardonada de ELC.

En este puesto, Israel liderará el negocio global de Servicios de Viajes Minoristas de The Estée Lauder Companies, que ha aumentado las ventas netas de ELC de aproximadamente el 6 % en el año fiscal 2004 a aproximadamente el 28 % en el año fiscal 2021.

A lo largo de su carrera, Israel ha desempeñado diversos roles en el negocio de Servicios de Viajes Minoristas de ELC, tocando todos los aspectos del canal como líder regional, líder de marca y líder comercial. Tiene un conocimiento profundo de cómo unir marcas y minoristas para desarrollar experiencias de consumo relevantes a nivel local, así como escalar la distribución para satisfacer la demanda de los consumidores.

En su puesto más reciente como presidente comercial de Servicios de Viajes Minoristas a Nivel Mundial, Israel supervisó los negocios regionales de Servicios de Viajes Minoristas en APAC, EMEA y América, y creó un Centro de Excelencia centralizado en Suiza para mejorar el servicio de la organización a los minoristas globales y regionales. Desde que asumió este cargo en 2019, Israel ha supervisado un tremendo crecimiento dentro del negocio de los Servicios de Viajes Minoristas de The Estée Lauder Companies y ha actuado como una fuerza estabilizadora durante la volatilidad de la pandemia mundial.

Un experto en el cambio, bajo el liderazgo de Israel, las organizaciones regionales de Servicios de Viajes Minoristas se han centrado en desarrollar nuevas capacidades, simplificar procesos e invertir en aprendizaje y tecnología para configurar los Servicios de Viajes Minoristas para un éxito sostenible a largo plazo. Este enfoque ha sido valioso, además de mantener la posición superior de ELC en la participación del mercado durante la pandemia1, la empresa está bien posicionada para captar el gasto de los consumidores una vez que regresen los viajes a nivel internacional.

Israel se incorporó a The Estée Lauder Companies en Nueva York en 2001 como director ejecutivo de Marketing de Servicios de Viajes Minoristas y se mudó a Miami como vicepresidente y gerente general de Servicios de Viajes Minoristas para América en julio de 2006. En 2014, Israel fue nombrado vicepresidente sénior y gerente general de Estée Lauder, Servicios de Viajes Minoristas a Nivel Mundial hasta asumir el cargo de vicepresidente sénior de operaciones comerciales de los Servicios de Viajes Minorista en 2016.

Como defensor de los valores de inclusión, diversidad y equidad de la empresa, Israel ha desempeñado un papel activo en la creación del programa de aprendizaje y desarrollo de los Servicios de Viajes Minoristas con la Universidad A&M de Florida, una de las principales universidades públicas históricamente afroamericanas (HBCU) de los Estados Unidos,2 para desarrollar la próxima generación de talentos en belleza negra en los Servicios de Viajes Minoristas. También es miembro de la junta asesora del grupo de recursos para empleados Hispanic Connections de The Estée Lauder Companies, cuyo objetivo es fortalecer la posición de la compañía dentro del mercado y la comunidad hispana y latina, así como centrarse en el crecimiento profesional de los miembros del grupo.

Israel, cubanoamericano y nativo de Nueva York, tiene una Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Nueva York y una Licenciatura en Estudios Internacionales de la Universidad de Michigan, Ann Arbor. También se graduó del Programa de Gestión Avanzada de la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania.

“El profundo conocimiento de Israel de nuestro negocio de Servicios de Viajes Minoristas, sus relaciones duraderas con minoristas y propietarios de aeropuertos, y su pasión por nuestros consumidores lo posicionan perfectamente para llevar el negocio de Servicios de Viajes Minoristas de ELC a su próxima generación de crecimiento”, señaló Peter Jueptner. “Espero trabajar en estrecha colaboración con Israel para impulsar este negocio en su nuevo puesto como presidente global de Servicios de Viajes Minoristas a Nivel Mundial”.

Javier Simon, nombrado presidente de Servicios de Viajes Minoristas y Comerciales a Nivel Mundial

Además de ser líder muy respetado, motivado e innovador con un historial de creación de equipos de alto rendimiento, el profundo conocimiento de Javier del canal de Servicios de Viajes Minoristas, las sólidas relaciones con los minoristas y la experiencia global lo hacen extremadamente adecuado para asumir el cargo de presidente de Servicios de Viajes Minoristas y Comerciales a Nivel Mundial.

En este puesto, Javier supervisará los negocios regionales de los Servicios de Viajes Minoristas en APAC, EMEA y América, así como el Centro de Excelencia minorista global en Suiza centrado en asociaciones comerciales y de canal.

Recientemente nombrado presidente de Servicios de Viajes Minoristas en Asia y el Pacífico, en 2019, Javier ha sido un líder transformacional, supervisando un período de tremendo crecimiento. Bajo su dirección, impulsada por el consumidor chino que viaja, el aumento de los pedidos anticipados en línea y el compromiso de brindar experiencias de creación de marca de la más alta calidad, los Servicios de Viajes Minoristas en Asia y el Pacífico han seguido destacándose, incluso frente a la pandemia mundial. La capacidad de Javier para guiar a su equipo a través de las incertidumbres de la pandemia mundial, centrando su atención en Hainan y los viajes nacionales en China, ha sido fundamental para mantener el éxito del canal y de la empresa.

La pasión de Javier por innovar la experiencia minorista y conocer al consumidor dondequiera que se encuentre en el viaje, ha permitido a The Estée Lauder Companies liderar el camino en la transformación del canal de Servicios de Viajes Minoristas. Al tomar apuestas estratégicas clave, como aprovechar el potencial de los pedidos anticipados en línea y diversificar los mensajes de consumo de la empresa para resaltar la experiencia y el valor, Javier y su equipo han demostrado la capacidad de los Servicios de Viajes Minoristas para ofrecer una experiencia omnicanal de creación de valor de marca.

Javier ha superado continuamente los límites para hacer crecer el negocio de ELC y ganar dentro de los Servicios de Viajes Minoristas. Su cultivo de la cartera de marcas de la compañía, desde el lanzamiento de nuevas marcas en el canal hasta el escalamiento y el desarrollo de marcas a nuevas alturas, ha sido fundamental para mantener la posición de participación de mercado superior de los Servicios de Viajes Minoristas. Con su experiencia en Asia y el Pacífico, sus sólidas relaciones con los minoristas y su capacidad para crear diversos equipos de agentes de cambio, Javier está bien posicionado para escalar el crecimiento creado en APAC en las tres regiones de los Servicios de Viajes Minoristas para capturar al consumidor viajero a medida que regresan los viajes internacionales.

Originario de Venezuela, Javier se unió a The Estée Lauder Companies en 2000 como director regional de la marca Estée Lauder en Servicios de Viajes Minoristas en América, y luego se convirtió en vicepresidente y gerente general de Servicios de Viajes Minoristas en América en 2001. En 2006, Javier fue nombrado gerente general de la filial suiza antes de regresar a los Servicios de Viajes Minoristas como vicepresidente y gerente general de Servicios de Viajes Minoristas en APAC en 2009.

Javier tiene una Licenciatura en Ciencias en Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela y un MBA de la Ecole Supérieure de Commerce de París. También es graduado del Programa de Gestión Avanzada de la Escuela Wharton, Universidad de Pensilvania.

“Javier es muy respetado por sus equipos y compañeros dentro de la industria como un líder innovador que crea una cultura de excelencia”, dijo Peter Jueptner. “Su historial de crecimiento, profundo conocimiento del sector de Servicios de Viajes Minoristas y respeto por el consumidor global serán fundamentales para capturar y escalar continuamente el potencial futuro de este sector. Espero ver cómo se desenvuelve con éxito en este puesto”.

Andrea Dorigo continuará bajo la supervisión directa de Mark Loomis para las responsabilidades en Asuntos Comerciales en Norteamérica, y de Peter Jueptner para las responsabilidades en los Servicios Minoristas Globales.

La nueva línea de jerarquía de Andrea directamente a Peter por sus responsabilidades de Servicios Minoristas Globales refleja el ascenso del negocio minorista de la empresa del nivel global al internacional para respaldar sus acciones continuas en el liderazgo de la transformación minorista a nivel global.

“Espero asociarme estrechamente con Andrea para impulsar el crecimiento minorista en las marcas y en toda la empresa a través de un pensamiento innovador y modelos de crecimiento disruptivos”, dijo Peter Jueptner. “Juntos, fortaleceremos aún más la visión y la estrategia para el futuro del comercio minorista en nuestra empresa”.

Acerca de The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. es uno de los líderes mundiales en fabricación, comercialización y venta de productos cosméticos, maquillaje, fragancias y productos para el cuidado del cabello. Los productos de la empresa se venden en más de 150 países y territorios con marcas registradas, entre ellas: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin Paris, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced and Dr. Jart+, y la familia de marcas DECIEM, incluyendo The Ordinary y NIOD.

ELC-C



ELC-L

__________________________



1 Generation Research 2019; Generation Research 2020



2 Informe sobre las mejores universidades de EE. UU. News and World Report 2022

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Inversionistas: Rainey Mancini

rmancini@estee.com

Medios de comunicación: Jill Marvin

jimarvin@estee.com