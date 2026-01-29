El "zar de la frontera" llega a Minneapolis para reinstaurar la ley y el orden" 

La crisis de seguridad en Minneapolis, derivada de las protestas en contra de las redadas, ha sido una de las más discutidas durante los últimos meses, y ahora toma protagonismo la promesa del "zar de migración", Thomas Homan.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente preocupación social y demandas de respuesta efectiva por parte de las autoridades estadounidenses tras la muerte de dos estadounidenses a manos de agentes federales.

"La seguridad de la población es primordial", señaló Tom Homan en una rueda de prensa, en su primera intervención pública.

Agregó que "el presiente Trump y yo, junto con otras personas en el gobierno, hemos reconocido que se necesita realizar ciertas mejoras, y se harán. De eso se trata exactamente lo que estoy haciendo aquí".

Antecedentes de inseguridad y medidas propuestas

Desde las protestas que siguieron al caso George Floyd, Minneapolis ha experimentado una presión constante sobre su sistema policial y de justicia.

Varias organizaciones sociales critican la militarización de la policía, mientras que otros sectores afirman que la inseguridad se ha disparado por la falta de presencia policial.

La directiva de ICE indica una posible intensificación de patrullajes y la coordinación de operativos con otros organismos federales para contrarrestar el crimen y restaurar la confianza.

El nombramiento y las recientes declaraciones del director han generado expectativa y escepticismo, tanto a nivel local como nacional.

La medida llega en un momento crítico para el debate sobre el papel de ICE y la respuesta gubernamental ante crisis de seguridad.