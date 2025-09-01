El volcán más alto de Europa entró en Erupción

La erupción del Monte Etna, considerado el volcán más alto y más peligroso de Europa, volvió a captar la atención mundial este 1 de septiembre de 2025.

Ubicado en Sicilia, Italia, el Etna inició una nueva fase eruptiva que, además de producir impresionantes imágenes, aumenta la preocupación por el impacto potencial en las localidades cercanas.

El Monte Etna es conocido no solo por su belleza sino por su persistente actividad volcánica.

Esta vez, la columna de ceniza alcanzó varios kilómetros sobre el nivel del mar, obligando a las autoridades italianas a tomar medidas preventivas y suspender temporalmente varias actividades en la zona, incluido el tráfico aéreo en Catania.

¿Cuáles son los riesgos asociados a la última erupción del Etna?

Las erupciones del Etna, el volcán más alto y más peligroso, suelen generar lluvias de cenizas, corrientes de lava y emisiones de gases tóxicos que afectan tanto al ambiente como a la salud pública.

Expertos advierten que el aumento de la actividad volcánica podría poner en riesgo a quienes viven en la ladera del volcán y en ciudades circundantes, donde las partículas pueden interrumpir servicios básicos y dificultar el transporte.

Los científicos analizan constantemente el comportamiento del volcán más alto para anticipar posibles escenarios adversos.

La erupción del Monte Etna también cuenta con una dimensión visual impactante, como muestran las recientes fotografías y videos transmitidos por medios internacionales.