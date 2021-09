El volcán Kilauea de Hawái entra en erupción

EEUU.- El volcán Kilauea de Hawái, uno de los más activos del mundo, entró en erupción; dejando imágenes impresionantes.

La actividad del volcán ha tomado mayor relevancia por coincidir con la erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma, España.

El Observatorio Vulcanológico de Hawái detalló que por la erupción del volcán Kilauea se decretó alerta.

“Varias fisuras se han formado en la base del cráter en la base del cráter, generando flujos de lava en la superficie del lago de lava”, informaron autoridades.

Asimismo, se indicó que en la zona de erupción se reportó actividad sísmica desde el mediodía del miércoles.

“El aumento de la actividad sísmica y los cambios en los patrones de deformación del suelo en la cumbre de Kilauea comenzaron a ocurrir el mediodía del 29 de septiembre, lo que indica un movimiento de magma en el subsuelo”.

Expertos han indicado que la erupción se produjo dente del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái.

Uno de los riesgos de la actividad volcánica son los gases que podrían llegar a los poblados, generando reacciones tóxicas.

Por el momento, personeros del gobierno han asegurado no existe ningún peligro por la erupción del volcán Kilauea y han asegurado que la lava podría atravesar considerable distancia.

“Justo después de la medianoche comenzamos a tener un aumento de la actividad sísmica y los enjambres sísmicos”, dijo uno de los conocedores a los medios de comunicación.

Entre 1983 y 2018, Kilauea se mantuvo en constante actividad volcánica para mantenerse dormido durante cerca de dos años. Desde diciembre del 2020 su actividad ha ido en aumento.

Happening now: a new eruption of Kīlauea inside Halemaʻumaʻu!

See live webcams inside Halemaʻumaʻu, courtesy of USGS Hawaiian Volcano Observatory: https://t.co/Yf1Kc3RQ7J

Photo courtesy of USGS pic.twitter.com/BUKfCCmI5J

— Hawaii Volcanoes NPS (@Volcanoes_NPS) September 30, 2021