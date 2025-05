El visionario creativo Nicola Formichetti es nombrado director creativo global de M·A·C Cosmetics

La visión audaz y el enfoque futurista hacia la creatividad de Formichetti marcan una nueva era para la emblemática marca de belleza

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--The Estée Lauder Companies (NYSE:EL) y M·A·C Cosmetics anunciaron hoy el nombramiento de Nicola Formichetti como director creativo global, quien entrará en funciones a partir del 19 de mayo de 2025. El célebre director creativo, diseñador e ícono cultural, Formichetti, aporta su arte visionario, creatividad que desafía los géneros y mentalidad que prioriza a los clientes en el centro de la estrategia creativa global de M·A·C. Responderá directamente ante Aïda Moudachirou-Rébois, vicepresidenta sénior y directora general global de M·A·C.









La designación de Formichetti marca un momento trascendental para M·A·C mientras la marca continúa moldeando el futuro de la belleza a través de la innovación y la relevancia cultural que desafían los límites. Su dinámico enfoque de la creatividad, enraizado en la intersección de la moda, la música, la cultura y la tecnología, desatará niveles nuevos de atractivo para M·A·C, al impulsar su innovación de productos, colaboraciones creativas y compromiso global de los consumidores. En su nueva función, Formichetti diseñará la estrategia, conceptualización y ejecución de la visión creativa de M·A·C, elevando la imagen y el impacto globales de la marca en cada punto de contacto que abarca desde campañas y plataformas de redes sociales hasta productos, envases y experiencias minoristas inmersivas. En esencia, M·A·C se basa en el arte y, como artista y visionario, Formichetti tendrá un papel preponderante al reimaginar lo que significa el arte para la próxima generación de consumidores. Encabezará un equipo creativo multidisciplinario, basándose en el emblemático legado de la marca en cuanto a la autoexpresión y la individualidad artísticas, vanguardistas e ilimitadas para brindar narrativas audaces que dejen una impresión duradera a escala global.

“Nicola representa una oportunidad única de talento creativo que encarna a la perfección la energía audaz e intrépida de M·A·C y nuestra comunidad global”, manifestó Aïda Moudachirou-Rébois . “Al igual que nuestros consumidores, Nicola es apasionado, expresivo y sabe cómo traspasar los límites. Su nombramiento no sólo es una celebración artística sino también un reflejo de nuestro compromiso por atender a nuestros clientes con la relevancia, creatividad y autenticidad del momento. Es el director creativo perfecto para impulsar la marca hacia su próximo capítulo emocionante”.

Formichetti, renombrado por su trabajo que desafía géneros con superestrellas mundiales como Lady Gaga, su control creativo de algunas de las casas más influyentes de la moda y su reputación por colaboraciones que definen tendencias, está especialmente dotado para ayudar a M·A·C a cumplir con su misión de ser la marca para “Todas las edades, todas las razas, todos los géneros”. Gracias a su herencia japonesa e italiana, él aporta una perspectiva sintonizada a nivel mundial que resuena en lo profundo con los valores inclusivos de M·A·C. Su enfoque innovador se integra sin inconvenientes con la innovación tecnológica y digital, rompiendo las barreras de la creatividad y redefiniendo la forma en que la belleza y la moda cautivan a las audiencias globales.

“La designación de Nicola es un gran paso hacia adelante para M·A·C y para The Estée Lauder Companies”, declaró Jane Hertzmark Hudis, vicepresidente ejecutiva y directora de Marca de The Estée Lauder Companies. “Nicola aporta la visión, la creatividad audaz y la trayectoria para llevar a la marca M·A·C a niveles inusitados mientras ingresa a la próxima etapa de crecimiento. Nos complace llevar este nivel de talento creativo de alto calibre a The Estée Lauder Companies”.

“Este nombramiento incluso representa otro avance definitivo para The Estée Lauder Companies mientras ejecutamos nuestra visión de Belleza Reimaginada (Beauty Reimagined) recientemente anunciada, que se centra en convertirnos en la compañía de belleza centrada en los consumidores más prestigiosa del mundo”, dijo Stéphane de La Faverie, presidente y director ejecutivo de The Estée Lauder Companies . “Un componente clave de Belleza Reimaginada es reunir a los consumidores donde están y, con la capacidad única de Nicola de capturar el pulso de la cultura, él ayudará a diseñar productos y experiencias extraordinarios e innovadores. La enorme equidad de marca de M·A·C es la más poderosa a medida que evoluciona a lo largo del tiempo y Nicola aprovechará su visión creativa para inspirar una nueva generación de conexión, autoexpresión y lealtad".

“M·A·C es una marca emblemática que siempre ha impulsado a las personas y las comunidades para que la cultura evolucione”, manifestó Formichetti . “Tras haber colaborado con la marca en mi colección Nicopanda y la campaña VIVA GLAM de M·A·C, me complace volver y aportar mi visión para el próximo capítulo. El mundo anhela tener creatividad, belleza y conexión, y no puedo esperar más para materializarlas de manera mágica”.

Advertencias sobre las declaraciones prospectivas



Las declaraciones contenidas en el presente comunicado de prensa pueden constituir previsiones en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Tales afirmaciones incluyen las contenidas en las distintas citas. Aunque la Compañía cree que sus expectativas se basan en suposiciones razonables dentro de los límites de su conocimiento de su negocio y operaciones, los resultados reales pueden diferir de forma sustancial de las expectativas de la Compañía. Entre los factores que podrían hacer que los resultados reales difirieran de las expectativas se incluyen la capacidad de implantar con éxito su estrategia, incluido el plan de recuperación de beneficios y crecimiento de la Compañía; la transición con éxito de su liderazgo; y aquellos otros factores descritos en los documentos presentados por la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores, incluido su Informe Anual más reciente en el Formulario 10-K. La Compañía no asume responsabilidad alguna en cuanto a la actualización de las declaraciones a futuro contenidas en el presente documento o en cualquier otro documento.

Acerca de The Estée Lauder Companies



The Estée Lauder Companies Inc. es uno de los principales fabricantes, comercializadores y vendedores del mundo de productos de calidad para el cuidado de la piel, maquillaje, fragancias y cuidado del cabello, y es administrador de marcas de lujo y prestigio en todo el mundo. Los productos de la Compañía se venden en aproximadamente 150 países y territorios bajo marcas como: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M-A-C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, la familia de marcas DECIEM, incluidas The Ordinary y NIOD, y BALMAIN Beauty.

