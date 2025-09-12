El velocista Erriyon Knighton, sancionado cuatro años por dopaje

El impacto en el atletismo mundial es notorio: Erriyon Knighton, considerado una de las mayores promesas del sprint estadounidense, fue sancionado con cuatro años de suspensión por dopaje.

La noticia ha sorprendido al mundo deportivo, ya que Knighton, de solo 20 años, era visto como el sucesor natural de estrellas como Usain Bolt.El caso gira en torno a la detección de anabólicos prohibidos en un control antidopaje realizado en marzo de 2024.

La Agencia de Integridad del Atletismo confirmó la sanción este jueves 12 de septiembre, tras una exhaustiva investigación y apelación por parte del equipo legal del atleta. Knighton argumentó que la sustancia habría sido ingerida de manera accidental, pero los organismos regulatorios desestimaron su defensa por falta de pruebas convincentes.

La sanción no solo pone en pausa la carrera de Knighton, sino que también genera preguntas sobre la transparencia y los procedimientos dentro del atletismo internacional.