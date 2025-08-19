El Vaticano restaurará el Juicio Final de Miguel Ángel

El Vaticano ha anunciado oficialmente la restauración del Juicio Final de Miguel Ángel, frescos que adornan el altar principal de la Capilla Sixtina y considerados una de las obras más icónicas del arte renacentista.

Esta intervención forma parte de los cuidados permanentes sobre las pinturas, con el objetivo de preservar el patrimonio artístico de toda la humanidad.La restauración del Juicio Final de Miguel Ángel busca garantizar la integridad y el esplendor del mural, ejecutado entre 1536 y 1541. La última restauración significativa se realizó en la década de 1990, pero los expertos señalan que el paso del tiempo, la contaminación y la afluencia de visitantes requieren nuevas acciones preventivas y de conservación.

El proceso, que contará con especialistas en restauración de arte, también pretende obtener información sobre las técnicas originales del artista. Este enfoque servirá como referente para futuras labores de preservación en otros tesoros del Vaticano y del arte mundial. Según autoridades vaticanas, mantener en buenas condiciones la Capilla Sixtina es fundamental, tanto para la historia de la Iglesia como para la herencia cultural universal.