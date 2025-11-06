El Un-carrier trae sus ofertas para estas Fiestas: llévate los últimos smartphones, accesorios y más por cuenta nuestra

Aprovecha grandes ofertas de T-Mobile, Metro by T-Mobile, Mint Mobile y Ultra Mobile, como smartphones 5G gratis, el nuevo Revvl 8 Pro, tarjetas de prepago de $300 y más, todo en la Mejor Red del país

BELLEVUE, Washington--(BUSINESS WIRE)--Las Fiestas ahora resplandecen aún más en El Un-carrier con los increíbles ahorros en tecnología de vanguardia de T-Mobile (NASDAQ: TMUS), Metro by T-Mobile, Mint Mobile y Ultra Mobile. El Un-carrier reparte la magia de las Fiestas con dispositivos y wearables de primera línea, Internet Residencial y accesorios. Más de $1000 en ahorros en productos Samsung, Google, Motorola y más, todo además de la Mejor Red Móvil del país.









Sorpréndete con la magia magenta de T-Mobile

En T-Mobile, les damos sorpresas a nuestros clientes los 365 días del año con Magenta Status. Además de la Mejor Red del país y precio garantizado por 5 años en llamadas, textos y datos, acceden a una serie de beneficios únicos, como conectividad con T-Satellite, el mejor combo de entretenimiento en servicio móvil incluido con Experience Beyond, beneficios para viajes líderes en la industria, ofertas y regalos semanales con T-Mobile Tuesdays y muchísimo más.

Y, a partir de hoy, salvo las excepciones marcadas, T-Mobile lanzará estas ofertas de temporada para clientes nuevos y existentes:

La mejor oferta de T-Mobile para las Fiestas: ¡no requiere intercambio!

Los clientes de servicio móvil que se cambien a El Un-carrier pueden obtener cuatro líneas de voz en Essentials por solo $25 por línea al mes con AutoPago y cuatro Samsung Galaxy S25 por cuenta nuestra, ¡sin intercambio requerido! Es decir que cuatro miembros de una familia que cambien sus líneas podrán mantenerse conectados con teléfonos totalmente nuevos en la Mejor Red Móvil del país por solo $100/mes con AutoPago, más impuestos y cargos.

Revvl 8 Pro totalmente nuevo

Smartphone nuevo para las Fiestas: presentamos el Revvl 8 Pro, el último producto de la línea Revvl 8 exclusiva de T-Mobile, disponible por cuenta nuestra en T-Mobile y Metro by T-Mobile a partir del jueves 13 de noviembre. Con procesador Qualcomm actualizado, pantalla AMOLED grande, Gemini AI, carga ultraveloz, cámara de 50 MP con estabilización óptica de imagen (OIS) y compatible con T-Satellite, el Revvl 8 Pro ofrece rendimiento potente con buena relación de calidad-precio duradera, con el respaldo de garantía limitada de por vida.

Más ofertas de smartphones

Google Pixel 10 por cuenta nuestra (o hasta $1000 de descuento en cualquier teléfono de la serie Pixel 10) al intercambiar un dispositivo elegible en Experience More o Experience Beyond, o al activar una nueva línea en esos planes.

¡Y aún hay más ofertas! Mira más ofertas nuevas aquí.

Todas estas ofertas de dispositivos están disponibles vía 24 créditos en la factura mensual más impuestos.

Relojes que hacen más

Google Pixel Watch 4 por cuenta nuestra (o hasta $450 de descuento en el de 45 mm) al agregar una línea para reloj, vía 36 créditos en la factura mensual más impuestos.

Samsung Galaxy Watch8 por cuenta nuestra (o hasta $400 de descuento en el de 44 mm) al agregar una línea para reloj, vía 36 créditos en la factura mensual más impuestos.

Reloj SyncUP KIDS 2 por cuenta nuestra al agregar una línea para reloj, vía 24 créditos en la factura mensual más impuestos.

Samsung Galaxy Watch Ultra por $99 al agregar una línea para reloj. Disponible en línea o en la app T-Life, vía 36 créditos en la factura mensual más impuestos.

Accesorios de uso diario

Todas estas ofertas de dispositivos están disponibles vía 24 créditos en la factura mensual más impuestos.

Consulta todas las ofertas de temporada de T-Mobile en es.t-mobile.com/offers o directamente en la app T-Life. Y descubre aún más regalos increíbles en la Guía de regalos para las Fiestas 2025.

Internet Residencial que sí funciona

El Internet confiable es un regalo que siempre se disfruta. Internet 5G Residencial de T-Mobile y T-Mobile Fiber brindan Internet veloz y confiable, con planes repletos de beneficios y precio garantizado por 5 años en Internet y datos ilimitados. Todo sin contratos, cargos mensuales por dispositivo ni costos por instalación. Estas Fiestas, aprovecha las siguientes ofertas:

Obtén una tarjeta virtual de prepago Mastercard de $300 al cambiarte al plan All-In de Internet 5G Residencial de T-Mobile, en línea o en la app T-Life.

Con Fiber Founders Club, obtén el plan Fiber 2 Gig de T-Mobile por solo $70/mes, más impuestos y cargos, con AutoPago para Fiber. ¡Son $25 de descuento sobre el precio base normal mensual! Y disfruta del precio garantizado por 10 años. Disponible en determinados lugares.

Obtén el plan Fiber 1 Gig de T-Mobile por el mismo precio que el plan de 500 Mbps: el doble de velocidad por solo $55/mes más impuestos y cargos con AutoPago para Fiber, con una línea de voz T-Mobile. Además, recibes precio garantizado por 5 años en datos de Internet y una tarjeta virtual de prepago Mastercard de $200. Disponible en ciertos lugares a partir del 11 de noviembre.

Visita es.t-mobile.com/home-internet para ver detalles sobre Internet 5G Residencial de T-Mobile y fiber.t-mobile.com para ver ofertas y disponibilidad de fibra óptica.

T-Mobile para Empresas

SuperMobile es el primer y único plan para negocios que combina rendimiento inteligente, seguridad integrada y cobertura satelital sin interrupciones. Incluye beneficios creados para empresas, como beneficios para viajes líderes en la industria, datos premium ilimitados y 300 GB de datos para hotspot móvil, todo con precio garantizado por 5 años. Y desde hoy, los clientes comerciales pueden aprovechar:

Todas estas ofertas están disponibles vía 24 créditos en la factura mensual más impuestos.

Para ver aún más ofertas de T-Mobile para Empresas, visita es.t-mobile.com/business/offers/business-deals-hub.

Metro by T-Mobile

Disfruta de planes económicos con precio garantizado por 5 años en llamadas, textos y datos, sin contratos ni verificación de crédito, todo en la red 5G de T-Mobile líder en la industria. El plan premium de Metro ofrece aún más grandes beneficios, como Amazon Prime y 100 GB de almacenamiento en la nube con Google One. Los clientes de Metro pueden recibir estas ofertas para las Fiestas y comprar fácilmente en tiendas o en línea:

BYOD por $25 (quédate con tu teléfono favorito).¿Ya tienes un teléfono que te encanta? Tráelo y obtén 5G sin límites por solo $25/mes con AutoPago ($30 el primer mes). Sin cargos de activación ni engaños, y tu tarifa se mantiene igual por cinco años.

$40 Y PUNTO + smartphone 5G GRATIS. A partir del 13 de noviembre, los clientes de Metro pueden despedirse de los precios confusos y pagar solo $40/mes, con impuestos y cargos ya incluidos. Sin sorpresas. Solo ahorros sin vueltas.

Y, a partir de hoy, Metro by T-Mobile presenta Metro Protection, un nuevo programa de cobertura que prioriza a los clientes y plan de seguridad digital que está diseñado para ofrecer más flexibilidad, seguridad y tranquilidad, sobre todo durante las Fiestas, cuando mantenerse conectado es más importante. Metro Protection ofrece a los clientes cobertura contra caídas, pérdida y robo e incluye seguridad digital, protección de identidad y reparación de pantalla el mismo día (cuando y donde esté disponible), todo por un solo precio mensual bajo, con gastos menores bajos o sin.

Aprovecha estas ofertas y otras en hola.metrobyt-mobile.com/deals.

Mint Mobile

En Mint Mobile, el servicio móvil premium cuesta desde $15/mes si compras datos al por mayor con planes de 3, 6 o 12 meses. Todos los planes incluyen llamadas y textos ilimitados en todo el país con datos de alta velocidad, con el poder de la red 5G de T-Mobile. A partir del 10 de noviembre, los clientes de Mint pueden disfrutar de:

Echa un vistazo a aún más ofertas de Mint Mobile en mintmobile.com.

Ultra Mobile

Con Ultra Mobile, los clientes obtienen planes móviles flexibles y económicos con cobertura 5G nacional y funciones internacionales en más de 200 destinos, todo sin contrato y con el poder de la red 5G de T-Mobile. Ultra Mobile empieza las Fiestas con ahorros imbatibles: los clientes pueden ahorrar hasta un 50% en planes de varios meses que ya están con descuento. ¡Es la mejor oferta que hemos tenido! Con estas ofertas de Ultra Mobile, es fácil ahorrar en grande y mantenerse conectado más allá de las fronteras:

Todas estas ofertas de Ultra Mobile se encuentran en ultramobile.com/deals.

Sigue las últimas novedades de la compañía en la sala de prensa de T-Mobile en X e Instagram.

La Mejor Red: según el análisis de Ookla de los datos de Speedtest Intelligence® para el sem. 1 de 2025. Las marcas comerciales de Ookla se usan bajo licencia y se reproducen con permiso. T-Satellite: mensajes de texto y ciertas apps optimizadas para satélite disponibles con dispositivos compatibles en la mayoría de las zonas al aire libre donde se pueda ver el cielo. Es posible que los servicios satelitales, incluido el 911, puedan demorarse, sean limitados o no estén disponibles.

Ofertas de T-Mobile: por tiempo limitado; sujeto a cambio. La línea con promoción deberá estar activa y al corriente para poder recibir los créditos; el proceso podría demorar 2 ciclos de facturación. Podría no ser combinable con algunas ofertas o descuentos. Para clientes con buena calificación crediticia. Más impuestos y cargo de $35 por conexión del dispositivo. Sujeto a términos y condiciones de intercambio. Ofertas de teléfonos: contáctanos antes de cancelar toda la cuenta para seguir con los créditos restantes en la factura, o los créditos se suspenderán y deberás pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido (p. ej., Galaxy S25+ 5G 256 GB: $999.99). Los créditos en la factura se terminarán si pagas el dispositivo antes. Podría requerir calificación crediticia, servicio (p. ej., plan de $100 o más/mes con AutoPago; más impuestos y cargos) e intercambio (p. ej., Samsung Galaxy S10); ve todos los detalles de las promociones en la app T-Life. Máx. 4/cuenta. Ofertas de relojes y tablets: si cancelas toda la cuenta antes de recibir todos los créditos en la factura, los créditos se suspenderán y deberás pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido (p. ej., Samsung Galaxy Watch Ultra: $649.99). Los créditos en la factura se terminarán si pagas antes. Requiere calificación crediticia y nueva línea para tablet ($20/mes con AutoPago; más impuestos y cargos) o reloj ($10/mes con AutoPago; más impuestos y cargos); ve todos los detalles de las promociones en la app T-Life. Ofertas de accesorios: Onyx Studio 9: hasta agotar existencias. Más impuestos. No válido para compras anteriores o junto con otras ofertas/descuentos para estos accesorios. Límite de 3 por cuenta. Pixel Buds A-Series: hasta agotar existencias. El dispositivo y los audífonos deberán comprarse en una misma transacción. Requiere servicio elegible (plan de $60 o más/mes con AutoPago; más impuestos y cargos). Límite de 1/cuenta. 25% de descuento: hasta agotar existencias. Disponible solo en T-Mobile.com, la app T-Life y venta al público en Internet. Los accesorios deberán comprarse en la misma transacción. Más impuestos. ​No incluye los accesorios en liquidación terminados en .97. Límite de 100 accesorios con descuento por transacción. No válido para compras anteriores o junto con otras ofertas/descuentos para accesorios.

Internet Residencial: verifica disponibilidad. Vía red celular; las velocidades varían según factores que afectan las redes celulares. Precio garantizado por 5 años: sujeto a exclusiones. Esta garantía quiere decir que no cambiaremos el precio de los datos de Internet 5G móvil fijo durante por lo menos 5 años mientras tengas un plan elegible. No se incluyen impuestos y cargos, upgrades voluntarios de equipos o velocidad, generaciones inalámbricas futuras, ciertas promociones por tiempo limitado, cargos por uso, servicios de terceros y prácticas de gestión de red. Lo garantizado comienza cuando activas o cambias a un plan elegible y no se reinicia si agregas una línea o cambias de plan más adelante. $300: disponible para activaciones digitales ($100: Rely; $200: Amplified; $300: All-In). No disponible en tiendas. Registra el código dentro de los 30 días posteriores a la activación de una nueva línea elegible de servicio de Internet Residencial. Si cancelaste líneas de Internet en los últimos 90 días, podrías tener que reactivarlas primero. Hasta $300 con tarjeta virtual de prepago Mastercard; úsala en Internet o en cualquier tienda con apps móviles de pago aceptadas; no se puede retirar efectivo y vence a los 6 meses. La tarjeta virtual de prepago Mastercard es emitida por Sunrise Banks N.A., miembro de FDIC. Máx. 1/cuenta. Podría no ser combinable con algunas ofertas, descuentos o promociones.

T-Fiber: precios de Founders Club disponibles solo en direcciones elegibles para Fiber. La disponibilidad varía según la ubicación y está sujeta a cambio. Las direcciones no elegibles para Founders Club pueden calificar para otras ofertas de Fiber a un costo más alto. Solo por tiempo limitado; sujeto a cambio. Disponible en ciertas direcciones. Requiere nuevo servicio de fibra óptica elegible. Máx. 1/cuenta. Podría no ser combinable con algunas ofertas, descuentos o promociones. Deberás devolver los dispositivos sin daños o podría aplicarse un cargo. Precio garantizado por 10 años quiere decir que no cambiaremos el precio de los datos de Internet de fibra óptica durante por lo menos 10 años mientras tengas un plan elegible. No se incluyen impuestos y cargos, upgrades voluntarios de equipos o velocidad, generaciones inalámbricas futuras, ciertas promociones por tiempo limitado, cargos por uso, servicios de terceros y prácticas de gestión de red. Lo garantizado comienza cuando activas o cambias a un plan elegible y no se reinicia si agregas una línea o cambias de plan más adelante. El descuento por AutoPago para Fiber se aplica al usar AutoPago con una cuenta bancaria o tarjeta de débito; si no, son $10 más/línea/mes. Podría no figurar en la primera factura. Consulta los Términos y condiciones (incluida la cláusula de arbitraje) en https://fiber.t-mobile.com/legal/terms. 1 gigabit por el precio de 500 Mbps: vía crédito de $10 en la factura mensual. Los créditos podrían demorar hasta 2 ciclos de facturación; los créditos se suspenderán si cancelas alguna línea o cambias de plan. Límite de 1/cuenta. Podría no ser combinable con algunas ofertas, descuentos o promociones.

TFB: Precio Garantizado: sujeto a exclusiones, como impuestos y cargos. Garantiza un precio mensual para las llamadas, los textos y los datos 5G en la red para cuentas activadas en un plan Experience. Ve exclusiones y más detalles en T-Mobile.com. SuperMobile: Threat Protect: requiere dispositivo compatible, descarga de la app y suscripción (incluida en los planes). Segmento de red: funciones disponibles en nuestra red autónoma 5G; no disponibles con roaming, por satélite o al usar la capacidad de enlace. Las funciones de segmento de red (priorización de datos y optimización de latencia) están disponibles en áreas con cobertura de red 5G de ultracapacidad con un teléfono compatible y configuración de 5G autónoma. Cobertura no disponible en ciertas áreas. T-Satellite: mensajes de texto y ciertas apps optimizadas para satélite disponibles con dispositivos compatibles en la mayoría de las zonas al aire libre donde se pueda ver el cielo. Es posible que los servicios satelitales, incluido el 911, puedan demorarse, sean limitados o no estén disponibles. Dispositivos: por tiempo limitado; sujeto a cambio. Para clientes con buena calificación crediticia; más impuestos y cargo de $35 por conexión del dispositivo. Contáctanos antes de cancelar toda la cuenta para seguir con los créditos restantes en la factura, o los créditos se suspenderán y deberás pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido (p. ej., Galaxy S25+ 5G 128 GB: $999.99, Google Pixel 10 Pro 128 GB: $999.99). Los créditos en la factura se terminarán si pagas antes. El impuesto sobre el precio, antes de los créditos, se paga al momento de la compra. Requiere calificación crediticia y cuenta comercial. Pixel 10/Galaxy S25: requiere upgrade (plan de $95 o más/mes con AutoPago; más impuestos y cargos) e intercambio elegibles (p. ej., S20+: $1000). 4 Galaxy S25: requiere plan elegible (plan de $60 o más/mes con AutoPago; más impuestos y cargos) e intercambio elegible (p. ej., S22).

Ofertas de Metro by T-Mobile: los clientes de Metro podrían notar velocidades más bajas que los clientes de T-Mobile. Plan Conserva tu teléfono por $25: si usas muchos datos, más de 35 GB/mes, podrías notar velocidades más bajas si nuestra red está congestionada. Streaming de videos en SD. Garantía de precio de Metro: sujeto a exclusiones. Garantiza un plan de tarifas mensual para llamadas, textos y datos 5G en la red para clientes que activen un plan elegible. Detalles en Hola.MetrobyT-Mobile.com.

Ofertas de Mint Mobile: Plan Unlimited por $15: requiere pago inicial de $45 para el plan de 3 meses, de $90 para el plan de 6 meses o de $180 para el plan de 12 meses (lo que equivale a $15/mes). La oferta para clientes nuevos es solo por el plazo inicial del plan. Luego hay opciones de planes a precio normal. Los impuestos y cargos son adicionales. Los clientes que usen más de 35 GB/mes podrían notar velocidades reducidas durante el resto del ciclo de facturación en ciertos lugares cuando nuestra red esté congestionada. Incluye hasta 10 GB/mes de hotspot móvil. Streaming de videos a aprox. 480p. La disponibilidad, la velocidad y la cobertura varían. Consulta los términos en mintmobile.com. Oferta en Galaxy S25 de Mint: oferta por tiempo limitado para clientes nuevos, hasta agotar existencias. El ahorro de $250 requiere un combo de un dispositivo Samsung Galaxy S25 elegible con un plan Unlimited de 12 meses (requiere compra de plan, se vende por separado). Límite de 4 dispositivos/líneas por pedido. El dispositivo queda vinculado al servicio de Mint durante 60 días. La oferta de $200 de descuento adicional requiere intercambio de dispositivo elegible desbloqueado (iPhone 14+, Galaxy S23+, Z Flip/Fold 6+ o Pixel 8+) en buenas condiciones de funcionamiento. El intercambio es procesado por Allstate con tarjeta de crédito de prepago. Oferta de la serie Pixel 10: oferta por tiempo limitado hasta agotar existencias. Obtén $600 de descuento en el Pixel 10 Pro XL (precio de venta sugerido: $1199; precio con descuento: $599) con la compra de un combo con el plan de 12 meses (requiere compra de plan, se vende por separado) en mintmobile.com, para clientes nuevos. Los clientes existentes pueden comprar el dispositivo solo. El teléfono debe activarse con una línea Mint. Límite de 4 por cliente. El dispositivo queda vinculado al servicio de Mint durante 60 días. Las devoluciones o la cancelación anticipada del plan pueden anular el descuento. Sujeto a otras restricciones y términos. Detalles en mintmobile.com.

Ofertas de Ultra Mobile: requiere pago inicial. Oferta por tiempo limitado solo para el plazo inicial seleccionado (3, 6 o 12 meses). Luego hay opciones de planes a precio normal. Sujeto a impuestos, cargos y restricciones adicionales. Los clientes que usen muchos datos (más de 35 GB/mes) podrían notar velocidades reducidas temporalmente durante el resto del ciclo de facturación en ciertos lugares cuando nuestra red esté congestionada. Streaming de videos a aprox. 480p. Incluye hasta 10 GB de hotspot en Unlimited. La disponibilidad, la velocidad y la cobertura varían. El descuento de 3 líneas por $85 se aplica como un descuento de $12/mes en la tercera línea. El descuento termina si se cancela cualquiera de las líneas. Mensajes de texto a más de 200 destinos internacionales; llamadas a más de 90 destinos internacionales. Las listas están sujetas a cambio. Consulta los términos.

Acerca de T-Mobile US, Inc.

Como El Un-carrier superpoderoso, T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) cuenta con el poder de la premiada red 5G que conecta más personas en más lugares que nunca. Con la propuesta de una calidad excepcional de T-Mobile que reúne la mejor red, calidad al alcance de todos y las mejores experiencias, El Un-carrier redefine la conectividad y estimula la competencia mientras desata la nueva ola de innovación en servicio móvil y más allá. Con su sede principal en Bellevue, Washington, T-Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T-Mobile, Metro by T-Mobile y Mint Mobile. Para más información, visita https://www.t-mobile.com.

