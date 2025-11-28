El token SHx de Stronghold se incorporó a Uphold

La expansión multicanal se acelera con la nueva inclusión en una plataforma de confianza que admite tanto Stellar como Ethereum





SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Stronghold anunció que su token SHx ya está disponible para que usuarios minoristas puedan operar con él en Uphold, la plataforma global de dinero digital multiactivos conocida por su transparencia, cumplimiento normativo y su soporte fluido para activos en las redes Stellar y Ethereum. La inclusión supone un hito importante para SHx, ya que amplía el acceso a usuarios y empresas que utilizan el token de Stronghold para realizar pagos y liquidaciones, y participar en la gobernanza.

"Uphold es una de las únicas plataformas que ofrece soporte fluido para tokens basados en Stellar y Ethereum, lo que la convierte en la opción ideal para SHx mientras expandimos nuestro ecosistema multicanal. La inclusión fue impulsada por nuestra comunidad, y nos complace satisfacer una demanda que tantos titulares de SHx nos habían hecho".

—Tammy Camp, directora ejecutiva y cofundadora de Stronghold—.

SHx es el token de utilidad nativo de Stronghold que impulsa pagos interoperables, financiación basada en DeFi y gobernanza comunitaria. Con más de 215 000 miembros en la comunidad global y miles de comerciantes en StrongholdNET, la inclusión a Uphold aumenta significativamente la accesibilidad al comercio minorista, proporcionando una vía fiable y fácil de usar tanto en Stellar como en Ethereum basados en SHx.

Esta inclusión llega en un momento en el que Stronghold acelera la evolución multicanal de SHx a través del SHx Bridge, que utiliza la interoperabilidad segura del servicio de tokens intercadena de Axelar para permitir el movimiento 1:1 de SHx entre Stellar y Ethereum. El soporte de Uphold para ambas cadenas ofrece a los usuarios una forma sencilla de adquirir, mantener y mover SHx a través de los ecosistemas que prefieran, lo que amplía la flexibilidad tanto para desarrolladores y creadores como para usuarios minoristas.

Este hito se suma al reciente impulso de Stronghold: fue destacada en la lista Forbes Fintech 50, incluida en el ranking de Inc. 5000 en 2025, la primera inclusión de SHx en la bolsa estadounidense (Kraken), y lanzó un contrato inteligente de depósito en garantía de 60 000 millones de SHx diseñado para respaldar la estabilidad a largo plazo del ecosistema.

Para obtener más información sobre SHx y Stronghold, visite nuestro blog: https://sghd.co/uphold25.

Acerca de Stronghold

Stronghold es una empresa de infraestructura fintech que permite realizar pagos bancarios y pagos integrados de forma rápida y segura a través de API diseñadas para desarrolladores. Su token utilitario nativo, SHx, impulsa los pagos, las liquidaciones y la gobernanza comunitaria dentro del ecosistema de Stronghold. Somos una organización orientada a la inteligencia artificial, que utiliza IA generativa en todos los departamentos (desde producto hasta finanzas) para escalar más rápido, tomar decisiones más inteligentes y crear mejores herramientas para el futuro del dinero.

