¿El tiempo es solo una ilusión? La física desafía nuestra percepción del “ahora”

Lo que percibimos como el flujo constante del tiempo podría ser solo una construcción de nuestra mente. La física moderna y la filosofía de la ciencia sugieren que el tiempo no es tan simple como mirar un reloj: desde Aristóteles hasta Einstein, los expertos han debatido durante siglos su verdadera naturaleza.

En la física, el tiempo aparece de tres maneras difíciles de conciliar: como un parámetro matemático que ordena los eventos, como dimensión del espacio-tiempo afectada por velocidad y gravedad según la relatividad, y como flecha termodinámica que marca la dirección del aumento de entropía. Ninguna de estas versiones encaja por completo con nuestra experiencia cotidiana.

Algunos filósofos sostienen que lo que sentimos como el “fluir del tiempo” es una narrativa que construye nuestro cerebro, mientras pasado, presente y futuro podrían coexistir en una red de acontecimientos del espacio-tiempo. Esta visión desafía la intuición y nos invita a replantearnos cómo entendemos la realidad y nuestro lugar en ella.